Las perlas informativas del mes de mayo 2018

Diez maduros

“Maduro aparece diez veces en la papeleta para las elecciones presidenciales de Venezuela”, titulaba ABC el 4 de mayo. De esa forma daba a entender un estilo fraudulento y chapucero a favor de Nicolás Maduro en las elecciones de ese país. Hacia falta leer todo el texto de la noticia para enterarse de que “Maduro figura en diez ocasiones porque ese es el número de formaciones políticas que lo proponen para la reelección en el cargo”. El candidato opositor Henri Falcón aparece cuatro veces, ya que le apoyan tres partidos además del suyo. Es más, en las elecciones de 2012 el opositor Henrique Capriles salía 22 veces frente a las 12 que aparecía Chávez, porque a cada uno le apoyaba ese número de partidos.

Lo que interesa de la actriz

Actriz y modelo, hija de la actriz sueca Ingrid Bergman y del cineasta italiano Roberto Rossellini, ahora saca un libro y vuelve a ser una de las caras de Lancôme después de 22 años. La entrevistan en la revista semanal del diario ABC el 6 de mayo y eligen este titular: “No sé que ha sido del hombre que me violó. Yo tenía 15 años”…

Régimen

Por fin un medio que se atreve a llamar régimen a Estados Unidos (Digital Sevilla, 8 de mayo ).

Maquiavélicos y narcisistas

No sé, algunos parece que llevan sus fantasmas a los textos que escriben en el periódico, o al menos al titular del tuit (El País, 13 de mayo ).

Morir en las protestas

El ejército israelí no mata, solo “disuade”. Porque los palestinos no son asesinados, “mueren en las protestas” (Europa Press, 14 de mayo ).

Rajoy el pitoniso

El magnífico ojo de nuestro presidente Mariano Rajoy. Lo que decía un mes antes durante su visita a Argentina, observen también los titulares de la derecha (La Prensa, 4 de abril ) y lo que pasó después (Clarín, 14 de mayo ).

Protesta sangrienta

El ejército israelí mata a 52 manifestantes y el titular es que “la marcha se convierte en la protesta más sangrienta” (El País, 14 de mayo ).

Para comprender el por qué de estos titulares es importante saber quiénes son los dueños de los medios (Infolibre, 2 de marzo ).

Armas para Omán

Los 4,4 millones de material policial que España ha vendido este año a Omán le van a venir muy bien a su sultán para dejar claro a sus súbditos quién manda en esa monarquía absoluta (El País, 14 de mayo).

Electricidad china

Privatizamos el suministro eléctrico de España porque el Estado era malo e ineficaz y ahora la luz de un millón de españoles la controlará un Estado, el chino (El Mundo, 14 de mayo ).

Garantizar que no te derroca

Qué concepto de la convivencia internacional y de la soberanía de los países tendrán Trump y El País para afirmar uno y titular con toda naturalidad el otro que “Trump garantiza al líder de Corea del Norte que seguirá en el poder tras la desnuclearización” (18 de mayo). Parece que este es un mundo en el que los países tienen los presidentes que previamente les haya garantizado Trump.

Soldados españoles

Las muertes de soldados españoles es el sistema que tienen los medios de comunicación de España para informar de los lugares donde tienen tropas pegando tiros y no teníamos ni idea (Ser, 18 de mayo ).

Flamante princesa, garbo y elegancia

Los españoles no la conocerán pero esta periodista era la presentadora y analista estrella de la CNN hasta el año pasado y ahora de la cadena Univisión. Obsérvese su análisis geopolítico y profundidad periodística en este tuit del 19 de mayo.

El respaldo de Maduro, Merkel, Trump y Rajoy

“Nicolás Maduro canta victoria, sólo con el respaldo del 29% del censo”, titula El Mundo el 21 de mayo . La participación fue de un 46.07% y Maduro sacó el 67,84% de los votos, por tanto, votaron por él el 31,25 % del censo. Si hacemos las mismas cuentas descubriríamos que Ángela Merkel es presidenta solo con el 25 % del censo, Donald Trump también con el 25 % y Rajoy es presidente solo con el 21% del censo.

Mejor militar que estudiante

Algunos datos suelen pasar desapercibidos en nuestros medios y es bueno rescatarlos. Gracias a la legalización de las armas en EEUU es más peligroso ser estudiante que militar. En ese país es más fácil que te maten de un tiro siendo estudiante que siendo soldado (The Washington Post, 18 de mayo. En castellano: Sputnik, 23 de mayo).

Gustar o no gustar el resultado

Conseguir un 68% de votos puede ser “una contundente vitoria” o “salvar la consulta con el rechazo de un tercio”, según le guste o no el resultado al periódico que lo cuenta (El País con 48 horas de diferencia entre una y otra noticia: 26 de mayo y 28 de mayo) ( tuit de Vidushi).

El asesino que no asesinó

Pues a mí nadie me ha explicado cómo, simulando ante toda la opinión pública que alguien ha matado al periodista, se ha adelantado al sicario que lo iba a asesinar y consiguen capturar a este (El Mundo, 30 de mayo ). Solo han logrado que ahora, cuando me cuenten que han matado a un periodista, ya no me lo crea.

(Tomado de El Diario)