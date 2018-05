Reino Unido alerta por grietas en un reactor nuclear

Las grietas en el núcleo de un reactor nuclear escocés podrían indicar que la mayoría de las envejecidas centrales nucleares en Reino Unido podrían no ser capaces de abastecer al país con la electricidad que tanto necesita durante el tiempo que estaba previsto.

Los reactores nucleares generan algo más del 20 por ciento de la electricidad británica e incluso antes de que EDF Energy dijera la semana pasada que tendría que cerrar uno de los dos reactores de la central Hunterston B, la desconexión de casi la mitad de esa capacidad estaba programada para 2025.

“Estos reactores tienen más de 40 años. Es un defecto genérico que no se puede reparar, por lo que no me sorprendería que las plantas más antiguas tuvieran que cerrar en los próximos años”, dijo John Large, un consultor de ingeniería nuclear independiente.

La generación de electricidad de Reino Unido está bajo escrutinio por el plan para cerrar las centrales térmicas de carbón en 2025 y unas condiciones económicas inadecuadas para invertir en nuevas plantas de gas.

También hay dudas sobre el calendario de Hinkley Point C, la central nuclear que está desarrollando la francesa EDF cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2025, y del proyecto Sizewell C, que ni siquiera ha empezado a contruirse.

EDF dijo que el cierre de Hunterston B fue causado por nuevas grietas que se desarrollaron más rápido de lo esperado en bloques de grafito del núcleo de un reactor. Estos bloques se emplean en los 14 reactores nucleares avanzados refrigerados por gas (AGR por sus siglas inglesas) que hay en Reino Unido y que generan energía en siete de las ocho centrales nucleares del país.

“Creemos que la mayoría de los AGR tendrán su vida limitada por la progresión de las grietas”, dice en su sitio web la Oficina de Regulación Nuclear (ONR) de Reino Unido, que añade que esto presenta “desafíos únicos”.

Los bloques no pueden ser reparados o sustituidos y EDF asegura que colaborará con la ONR para demostrar que no haya peligro en el caso de un terremoto u otro tipo de alteración.

“La seguridad a largo plazo se basará en el trabajo ya completado y EDF Energy espera que esto demostrará que los márgenes de seguridad son grandes tanto ahora como durante la vida útil prevista para el reactor”, dijo EDF Energy.

(Con información de Reuters)