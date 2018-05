El Capablanca de ajedrez tiene primera jornada plena de tablas en el grupo Élite

La jornada inicial del grupo Élite de la 53 edición del Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memóriam concluyó hoy aquí con todos su encuentros definidos en tablas.

El estadounidense Samuel Shankland (2 701), precalsificado número uno de las justa igualó con piezas oscuras ante el ruso Aleksandr Rakhmanov (2 635) tras 50 movimientos de un gambito de dama.

Shankland arribó a la capital cubana luego de titularse -sorprendentemente- en el campeonato nacional de su país, por delante de algunos extraclases como Fabiano Caruana (2 804), Wesley So (2 786) e Hikaru Nakamura (2 787).

Por otra parte, el principal exponente local en la lid, Lázaro Bruzón (2 664 puntos Elo), pactó el armisticio con trebejos negros ante el español David Anton (2 646), luego de 20 movimientos de una Defensa Grünfeld.

El ibérico, quien por vez primera participa en un Capablanca manifestó que “en esta primera partida pensé que me encontraba en mejor forma, pero después de la jugada 14 tome una mala decisión al jugar peón d5 y no me fue fácil continuar”.

Este es un torneo donde es difícil conseguir victorias, por lo que mantenerme invicto estaría bien para mí, añadió.

Así mismo, el ruso Aleksey Dreev (2 653) estrechó la mano de su rival, el cubano Yusnel Bacallao (2 594), después de 41 jugadas de una Defensa Caro-Kann.

Este jueves todas las miradas estarán enfocadas en el duelo que sostendrán Bruzón ante Shankland, con el cubano al mando de las blancas.

En esa misma fecha Dreev se las verá ante su compatriota Rakhmanov, mientras que Antón tendrá tablero de por medio a Bacallao, con los dos primeros en poder de las piezas claras.