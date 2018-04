Presentan documental de The Rolling Stones en cine capitalino

El documental Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America, sobre la exitosa gira de la banda británica por países de este continente, se presentó en el Cine 23 y 12, de esta capital.

Antony Stoke, embajador, embajador del Reino Unido en Cuba, dijo en la presentación que el filme refleja esa química tan especial de la agrupación, con la cual ganaron millones de seguidores en el mundo entero.

El documental contiene conocidos temas de la agrupación como Sympathy for the Devil (I Can’t Get No), Satisfaction, Honky tonk women y Paint it, black, entre otros, grabados durante sus actuaciones en vivo.

En poco más de hora y media, Paul Dugdale, sabe reflejar los momentos más importantes de los preparativos y materialización de la gira, con interesantes anécdotas y la interrelación de los músicos con el público.

Olé, Olé, Olé comenzó la primera semana de febrero de 2016, en Chile, siguió por Argentina, Uruguay, Brasil, Perú, Colombia, México y terminó en Cuba, el 25 de marzo del mismo año.

Conjuntamente se expone en el vestíbulo de la referida sala una exposición fotográfica sobre la actuación de los Rolling Stones en los alrededores de la Ciudad Deportiva.

Las muestra está compuesta por 15 fotos realizadas por Yander Zamora, Roberto Ruiz y Alain López en ese memorable concierto, en el que los músicos británicos tocaron ante más de un millón de personas.

Fundada en Londres en abril de 1962, esta banda de rock se considera como una de las más grandes e influyentes de la historia musical porque muchas de sus creaciones clasifican entre las mejores de todos los tiempos.

(Con información de ACN)