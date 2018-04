Impone cubano Erick Hernández nueva marca mundial de dominio del balón (+ Fotos)

El cubano Erick Hernández impuso este sábado récord mundial de dominio del balón, en la inédita modalidad de sentado y solo con los pies, en los cuales se fijó tres libras en cada tobillo.

Ningún dominador del mundo había intentado similar prueba, en la cual Erick se mantuvo tocando la esférica durante una hora y 10 minutos sin que cayera al suelo, en el lobby del capitalino Hotel Riviera, como festejo por el advenimiento de la Copa del Mundo de Fútbol, en Rusia.

Para este intento, el habanero utilizó el balón Telstar 18, con el cual se jugará en la máxima cita del fútbol mundial y, apoyado fundamentalmente en el fuerte trabajo hecho para el fortalecimiento de los abdominales de tronco y piernas, pudo encaminar el récord, a pesar de algunos contratiempos.

Como era una prueba inédita, me propuse llevarla hasta una hora, no más, porque tengo pensado volver a intentarla para finales de año y poder subir un poco más el tiempo, aunque es bien difícil dominar con pesos en los pies, comentó Erick en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias al solventar el intento.

El bien llamado “Dominador capitalino” expresó que ese trabajo con tres libras atadas en cada tobillo, le causó algunas contracturas que le imposibilitaron hacer los cambios de pies para pegarle al balón como lo tenía planificado.

Normalmente, yo entreno para 150 toques con cada pie y estaba realizando apenas 100. No los cuento, pero me hago una idea de cómo voy, y la contractura en la pierna izquierda me impidió mantener el ritmo que llevaba en los primeros minutos del intento, aseveró Erick.

Hernández explicó que, en esta ocasión, quiso variar un poco y hacer más llamativo el intento de récord mundial, y por eso le agregó esa dificultad con lastre.