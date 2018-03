ESPN asegura que Messi no jugará hoy amistoso ante España

Argentina y España se enfrentarán hoy en el Wanda Metropolitano, estadio donde hace las veces de local el Atlético de Madrid. Según informa ESPN, Lionel Messi no estará en el partido debido a molestias en los isquiotibiales.

De acuerdo con fuentes de ESPN Argentina, Leo volvió a sentir los dolores que lo han aquejado en los últimos días y en conjunto con el cuerpo técnico de la albiceleste decidieron no arriesgarlo, así que tal y como sucedió frente a Italia el viernes anterior, será un espectador más del encuentro.

Tras el último entrenamiento del lunes hubo una charla entre el futbolista e integrantes del cuerpo técnico y médico de la selección, y llegaron a la conclusión de que no tenga participación. Incluso trascendió que la mañana de este martes se le vio cabizbajo a Leo debido a esta situación.

Algo cambió de forma repentina, pues Sampaoli había evaluado de esta manera a ‘La Pulga’ tras el entrenamiento del lunes por la tarde: “hoy entrenó con el grupo y está ok para jugar. Probó ayer (domingo), probó hoy (lunes) y estuvo bien. Salvo que pase lo mismo, un proceso inflamatorio después del entrenamiento, no creo que tenga ningún impedimento para jugar mañana (martes)”.

Messi tiene en puerta un mes de abril lleno de actividad con el Barcelona, en el que el club pretenderá amarrar el título de Liga, además enfrentará la Final de la Copa del Rey ante el Sevilla y por si fuera poco, los Cuartos de Final de la Champions League frente a la Roma.

“Si Messi no está al 100 por ciento, no hay que arriesgarlo. Tenemos un objetivo en común que es Rusia, ¿para qué arriesgar? Me parece que no es necesario, si él no está bien, no es conveniente que juegue”, declaró a ‘Sportia’ Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la Asociación de Futbol de Argentina.

“No recibimos ningún llamado del Barcelona. Sí hablamos con Pepe Costa (enviado del club) todos los días, pero no recibimos llamado. El Barcelona sabe que Argentina lo va a cuidar siempre. Si él no está bien tiene la confianza para hablar con los doctores y se toma la decisión que sea conveniente. No pensamos en ningún momento arriesgarlo”, agregó el dirigente en la citada entrevista.

(Tomado de ESPN)