Yunior Paumier: “Estaré en la Serie Nacional 58 y daré lo mejor de mí”

A la izquierda su placa de Mejor Segunda Base Ofensivo del Todos Estrellas de la Serie Nacional 57 te recibe. Esa mañana, tiene previsto ir a hacer pesas, pero lo posterga para conversar con Cubadebate. La sala se vuelve un campo de pelota por unos minutos.

¿Cómo es posible que uno de los beisbolistas de mayor rendimiento en el último campeonato del país no aparezca en ninguna nómina reciente frente a representaciones foráneas? Yunior Paumier (33 años), jugador de cuadro holguinero, se lo pregunta una y otra vez.

La semana pasada las redes sociales adelantaban su negativa a participar en la Serie Especial, preparatoria para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla-2018. Luego saldrían a la luz más detalles, al dar a conocer él al diario Juventud Rebelde que presentaba problemas personales.

¿Es cierto que estás desanimado?

“Duele, porque realmente tuve un buen año, pero…”

¿Cuánto hay de coincidencia entre lo planteado en las redes sociales y lo que aludiste oficialmente?

“Me contactaron de la prensa y declaré que, por situaciones personales, no jugaría la Serie Especial. El mes próximo, iré a La Habana con mi mamá, pues ella será sometida a un chequeo médico. También había considerado que, como desde que terminó la Serie Nacional no había entrenado, estaba imposibilitado de rendir al máximo.

“Unido a esto, tampoco me vi en perspectivas de que me tomaran en cuenta para certámenes internacionales inmediatos, ya que no me convocaron a la Serie del Caribe, ni a los topes con Nicaragua y los profesionales mexicanos”.

¿Tuviste comunicación con dirigentes de la Comisión Nacional, previo a la Gala de la Pelota Cubana?

“Fueron varios los equipos que se confeccionaron (cuatro en total) y no me contactaron para explicarme el porqué de mi exclusión. Es en la Gala del béisbol, en Bayamo, celebrada el sábado 17 de marzo, que comunico a las autoridades de la Comisión Nacional mis intenciones de no estar en la Serie Especial, siempre manifestando mi situación familiar”.

Aunque añadiste que jugarás con Holguín en la venidera campaña…

“para ver si, con una buena actuación y números como los de la última temporada, me incluyen en el preseleccionado cubano hacia cualquier competencia. Hay que contar con Yunior Paumier todavía, se lo aseguro a la afición holguinera y cubana. Respeto a quienes deciden nacionalmente, pero seguiré haciendo lo que mejor sé hacer, jugar pelota”.

¿Crees que un papel como el de Las Tunas en la Serie Nacional 57 lo pudiera lograr el plantel de tu provincia?

“Estamos contentos con la reincorporación de Maikel Cáceres al béisbol nuestro, porque ayudaría a Holguín, toda vez que es un pelotero de calidad y es muy buen muchacho. Los holguineros podemos intentar clasificar y hasta lograr un resultado como el de Las Tunas”.