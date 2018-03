Estados Unidos expulsa a 60 diplomáticos rusos por caso Skripal

Estados Unidos ha decidido expulsar a 60 diplomáticos rusos por el caso Skripal, incluidos 12 empleados de la misión de Rusia en la ONU. Además, el Gobierno de EE.UU. ha ordenado el cierre del consulado de Rusia en Seattle.

“Hoy, el presidente Donald Trump ha ordenado la expulsión de decenas de oficiales de Inteligencia de Rusia de EE.UU. y el cierre del consulado ruso en Seattle debido a su proximidad a una de nuestras bases de submarinos y [la compañía] Boeing”, ha anunciado la Casa Blanca en un comunicado.

La Casa Blanca ha afirmado que EE.UU. “toma esta acción junto con nuestros aliados de la OTAN y los socios en todo el mundo en respuesta al uso de un arma química de grado militar por parte de Rusia en el territorio de Reino Unido”.

En ese texto, Washington ha indicado que “EE.UU. está preparado para cooperar con el fin de construir una mejor relación” con los rusos, “pero eso solo puede ocurrir con un cambio en el comportamiento del Gobierno de Rusia”.

“No se pueden dejar sin respuesta las acciones provocadoras de Washington”, ha declarado por su parte el embajador de Rusia en EE.UU., Anatoli Antónov.

Asimismo, ese diplomatico ha precisado que Rusia cerrará su consulado en Seattle el 30 de marzo. Antónov ha agregado que entre los expulsados estarán 46 diplomáticos de Washington y dos del Consulado General de Nueva York.

“EE.UU. está destruyendo lo poco que quedaba de las relaciones rusoestadounidenses” y tendrá “toda la responsabilidad de las consecuencias”, ha expresado el embajador de Rusia en territorio estadounidense.

Acusaciones infundadas

La crisis diplomática se desencadenó después de que la primera ministra británica, Theresa May, afirmara de manera infundada que era “muy probable que Rusia fuera responsable” del envenenamiento. Al mismo tiempo, Londres se negó a proporcionarle a Moscú acceso a los materiales de la investigación sin explicar claramente los motivos.

“El argumento principal de Theresa May en cuanto a la culpabilidad de Rusia es highly likely [altamente probable, en español, la expresión utilizada por la ‘premier’ británica]”, ironizó el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

A pesar de que Rusia se mostró abierta desde el primer momento a colaborar en la investigación del caso, Londres no solo se negó a cooperar con Moscú directamente, sino tampoco a través de intermediarios, algo que constituye una “grave violación” de la Convención sobre la prohibición de las armas químicas, según denunció Lavrov. “Es obvio que se está ocultando la verdad”, criticó a su vez la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

Por otra parte, pese a que May asegurara que el agente tóxico Novichok, supuestamente utilizado contra Skripal y su hija, fue “producido en Rusia”, Moscú ha denunciado que tanto el Reino Unido como EE.UU. trabajaron en el desarrollo de esta sustancia y existen razones para pensar que el agente podría haber sido producido en el propio territorio británico.

“Para probar que se trata del compuesto en cuestión, hay que compararlo con el estándar correspondiente. Si los británicos dicen que se trata del gas Novichok, entonces, a priori, tienen un estándar de esta sustancia, así como su colección y su fórmula”, explicó el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia.

Sin embargo, la falta de argumentos convincentes no impidió que varios países expresaran su apoyo al Reino Unido. “¿Basándose en qué se hacen semejantes declaraciones? ¿Les entregaron datos de algún tipo? […] A nosotros nadie nos ha entregado nada, a la OPAQ nadie le ha entregado nada. Existe lo que se llaman pruebas, materiales, muestras de la sustancia encontrada. ¿Alguien además de las autoridades británicas tiene estos natos? Nadie”, expuso Zajárova. “¿Cómo puedes solidarizarte con algo que no comprendes porque no tienes datos originales concretos?”, se preguntó la diplomática.

Mientras tanto, el exagente doble de inteligencia Serguéi Skripal y su hija Yulia, envenenados en la ciudad británica de Salisbury el 4 de marzo, siguen en un estado crítico. El jefe de la diplomacia rusa ha expresado la esperanza de que cuando se recuperen, puedan “arrojar luz” sobre lo ocurrido.