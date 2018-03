Ciclista Arlenis Sierra finaliza cuarta en carrera en Bélgica

Arlenis Sierra, de Cuba, estuvo a un pedalazo de subir al podio al entrar cuarta en el sprint que cerró la carrera de Gent-Wevelgem en los Campos de Flandes, Bélgica, correspondiente al Tour Mundial de ciclismo de ruta.

Con la casaca azul del club kazajo Astana Womens, la pedalista oriunda de Manzanillo realizó el mismo tiempo que el trío líder, 3:38:47 horas, en los 143 kilómetros de competencia.

La Sierra cubana no vaciló para luchar en el peligroso por lo masivo del embalaje final, pero no pudo colar su bicicleta entre la italiana Marta Bastianelli, del club ALE, la belga Jolien D’Hoore (MTS) y la alemana Lisa Klein (CSR).

“Resultó otra dura prueba y con frío, en realidad intenté entrar más adelante, pude asegurar el tercero, incluso el segundo, pero me cerraron, son cosas propias de este deporte, sin embargo estoy contenta porque el año pasado ocupé el lugar 18”, manifestó a JIT vía Facebook.

Una vez más la mejor rutera de Latinoamérica y extraoficialmente novena en el ranking de esta Copa del Mundo fue la mejor de su club kazajo, que radica en Italia.

Hoy sus compañeras italianas Letizia Paternoster y Sofía Bertizzolo se desempeñaron bien al ubicarse décima y entrar en el primer grupo, respectivamente.

Completaron la escuadra para esta cuarta carrera del Tour las también bambinas Martina Alzini, Sofia Beggin y Lara Vieceli, en tanto el miércoles, en la de nivel UCI, y el domingo, en la de copa del orbe, saldrá al asfalto la otra cubana, Heidy Praderas, quien debutó este año en el Astana.

“Colocarse entre las primeras 15 es ya una buena faena, estas pedalistas son extremadamente fuertes y con una gran experiencia. En Europa se corre mucho, a veces pienso cuando las veo que se lanzan y no creen en nada que están locas, pero no, hay que actuar así si quieres asegurar una posición de privilegio”, comentó.

«Quiero aprovechar la oportunidad que me da JIT para enviar un saludo a todos mis seguidores, que estoy muy agradecida de su aliento y que en cada kilómetro pensamos en ellos, aunque un destacado rendimiento te exige una gran dosis de sacrificio, de esfuerzo y hasta de sufrimiento, no importa, no los defraudaré ni al pueblo en general», expresó.

Como en toda esta temporada el frío ha sido uno de los rivales incómodos, «pero no podemos pensar en inconvenientes, solo en hacer un buen papel en cada salida», señaló la número 28 en la ruta olímpica de los Juegos de Río de Janeiro.

La oriental de 25 años de edad no comenzó bien su segundo año en el club Astana al entrar en el puesto 53 en la Strade Bianche, en Italia, casi acabada de llegar de la calurosa Habana y entrenando sobre rodillos por el crudo invierno, pero levantó en lo adelante.

Quinta en la Drentse Acht Van Westerveld como previa a la Ronde Van Drenthe, en Holanda, en la que cruzó séptima y decimosegunda en la tercera parada oficial, el Trofeo Alfredo Binda, en Cittiglio, Italia.

«Ahora a recuperarme sin dejar de prepararme para los compromisos siguientes de esta semana, tengo que seguir reforzando mi filosofía que también debo ser “una loca” en la ruta», se despidió con uno de los “emojis” de internet, un rostro cansado, pero feliz.

(Tomado de Jit)