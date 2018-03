Premian a los mejores peloteros en Gala del Béisbol Cubano

Los mejores peloteros cubanos en la pasada Serie Nacional fueron agasajados en la Gala del Béisbol Cubano realizada en el teatro Bayamo.

El tunero Jorge Yhonson fue el único atleta incluido en el Todos Estrellas Ofensivo y en el Defensivo de la 57 Serie Nacional de Béisbol debido a sus excelentes resultados integrales.

Yhonson resaltó el trabajo de todo el colectivo: “es el premio al esfuerzo realizado durante todo el año. Y lo más importante es que no es un logro individual, es gracias al apoyo de los entrenadores, la familia que siempre está presente, y a todo el equipo Las Tunas”.

Una de las sensaciones ofensivas de la serie pasada fue el antesalista Lázaro Hernández. El artemiseño fue reconocido como el mejor tercera base ofensivo: “Me siento muy agradecido con el resultado de la campaña porque me preparé muy bien física y mentalmente para el campeonato. Eso me dio las fuerzas suficientes para conseguir este logro”.

Varios matanceros tuvieron un gran protagonismo con su equipo. Ariel Sánchez no se destacó en el bateo como en otras campañas pero fue designado como uno de los mejores jardineros defensivos del torneo.

“Es algo que se queda para la historia. Muy bonito que te reconozcan el trabajo de todo un año”.

Ariel le envió un mensaje a sus detractores: “las personas han hecho comentarios negativos sobre la potencia de mi brazo. No hace falta tener tanto brazo sino una gran disposición, y saber jugar bien el jardín que te toca”.

El béisbol es tan veleidoso que el yumurino ganó el trofeo jugando una posición que no frecuentaba a la defensa.

“El jardín derecho era el que menos había jugado en mi vida. Quiero agradecerle al profesor Víctor Figueroa que tuvo la visión de ponerme allí, y me brindó mucha seguridad. También es un reconocimiento a los profesores de Matanzas que trabajaron conmigo el fortalecimiento del brazo con pelotas medicinales antes de comenzar la serie”.

Eduardo Blanco fue galardonado como líder en bases robadas: “bien contento porque es la primera vez que soy premiado. Trabajamos mucho en la pretemporada con el preparador físico y el director del equipo para explotar mi velocidad en bases”.

Blanco exhortó a los jugadores cubanos a intentar más el robo de bases. “tenemos el talento, la velocidad de los jugadores pero muchos no lo explotan como me sucedió a mí en campeonatos anteriores. A los jugadores rápidos que prueben que no es imposible”.

Royd Hernández fue premiado como el mejor lanzador derecho y además obtuvo el liderato en promedio de carreras limpias de la justa: “es una satisfacción tremenda estar entre las estrellas de Cuba. Todo lanzador estaría orgulloso de este mérito”.

Todos estos atletas se preparan para la Serie Especial que comienza el próximo 22 de marzo con el objetivó de hacer el equipo Cuba rumbo a Barranquilla.

(Tomado de Jit)