Béisbol: Orientales consigue victoria frente a los Diablos Rojos de México

Una victoria “apretada” obtuvo Orientales de Cuba en su enfrentamiento ante los Diablos Rojos de México en el cuarto partido para los dos conjuntos, efectuado en el estadio Latinoamericano en La Habana.

Los cubanos ganaron con cerrado marcador de dos carreras por una. Orientales abrió la cuenta en la misma primera entrada por jonrón solitario de Guillermo Avilés.

Los Diablos Rojos de México empataron en la parte baja del sexto capítulo por hit impulsor de Alexei Ramírez con hombres en primera y segunda. En la parte baja del séptimo inning Orientales ripostó con dos outs en la pizarra.

Nuevamente Roel Santos mostró sus habilidades con el bate y conectó un machucón que provocó error en tiro del camarero mexicano que le abrió las puertas de la intermedia. Yordan Manduley trajo la carrera de la victoria con otro indiscutible.

El abridor cubano, Ulfrido García, tuvo una excelente faena desde el montículo. Trabajó durante siete entradas. Le anotaron una sola carrera con seis inatrapables y cinco ponches.

Su relevo, el agramontino Yariel Rodríguez, salvó el juego con otra actuación de lujo. El gallero de San Serapio retiró con comodidad los últimos dos capítulos con cuatro ponches propinados. Yariel es una de las grandes promesas del pitcheo cubano.

Resulta preocupante la pobre ofensiva del equipo cubano. Orientales comenzó bateando antes de este juego para un anémico promedio de 176. En el partido conectaron solo cuatro hits por lo que el average colectivo siguió descendiendo.

Es increíble que un line up cuajado de hombres que estuvieron en la Serie del Caribe solamente haya conectado 19 indiscutibles en cinco partidos.

La excepción de la regla han sido el inicialista Guillermo Avilés y el torpedero Yordan Manduley, que entre ambos suman 10 hits, o lo que es lo mismo, más de la mitad de los que han bateado todos.

Pablo Civil no es mago. Si no se batea no se pueden obtener victorias. Orientales logró emparejar su balance ante los conjuntos mexicanos. A pesar del paupérrimo bateo han conseguido una victoria, una derrota y dos empates.

Restan dos partidos para la selección antillana. Aunque es un tope preparatorio los cubanos saldrán por la victoria. Para eso tendrán que batear mucho más.

(Con información de Jit)