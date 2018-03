ONU insta a México a redoblar acciones contra feminicidios

El representante de la ONU Derechos Humanos en México denunció que la impunidad aún es muy alta en la nación norteamericana, pese a las acciones del Gobierno. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al Gobierno mexicano a redoblar sus medidas para acabar con la violencia de género y los feminicidios en el país azteca.

El representante de la ONU Derechos Humanos en México, Jan Jarab, hizo un llamado a las instituciones para reforzar sus acciones con el fin de erradicar ese fenómeno.

Apuntó que no puede haber justificación para la violencia de género, por lo que no hay excusas para respuestas “negligentes”. Jarab señaló que aunque el Gobierno ha tomado interés político por combatir la violencia de género, la situación en México no ha cambiado.

“La impunidad es muy alta por lo que no se puede después ver el efecto disuasivo de la sanción y esto tiene su importancia para la prevención”, aseveró el representante.

Asimismo, denunció que las mujeres sufren de discriminación, acoso sexual, laboral, tortura sexual, secuestros y desapariciones.

Las Naciones Unidas ha alertado que unos 64.000 mujeres y niñas son asesinadas en el mundo cada año, de las cuales 14 de los 25 países con mayor saldo de feminicidios se encuentran en América Latina y el Caribe.

(Tomado de TeleSur)