Respuesta a “Letras desordenadas del mundo de la zoología y datos increíbles”

Entramos en la primavera con algunas maravillas de la zoología. Quien le pusiera interés y dispusiera de no más de 10 minutos podía responder el inciso I. Ya los demás requerían conocimientos especializados o capacidad para buscar en libros o en la web. Me alegra haber aliviado al destacado cubadebatiente Carlos Gutierrez, que todo parece indicar no le he logrado curar su alergia matemática. La fuente de los datos de los incisos II y III, es el libro Alas de Primavera del MSc. Lázaro Estenoz Cosme. Vamos por parte.

I

Estas 10 palabras, no tienen necesariamente significado, pero si reordenas las letras convenientemente podrás formar el nombre común de 10 animales diferentes.

No es un ejercicio complicado, pero pone a prueba varias funciones del pensamiento.

R: Debajo de cada palabra desordenada aparece la respuesta correcta. Mis felicitaciones a quienes acertaron, que fueron muchos.



II

Uno de estos diez seres de la zoología tiene una capacidad de aletear con una alta frecuencia por segundo ¿Cuál será y cuál es la frecuencia del aleteo?

R: El Colibrí, conocido como el ave más pequeña del mundo. Es capaz de aletear 80 veces por segundos. Y cuando se aparea lo hace hasta 200 veces por segundos. ¡Vaya la fuerza del amor!

Varios acertijandos se acercaron a la respuesta correcta y algunos aportaron interesantes informaciones. analfaburro nos dijo: “El colibrí específicamente el zunzuncito que es parte de una familia de entre 330 a 340 especies. Tiene la capacidad de aletear entre 80 y 100 veces por segundo y es oficialmente el pájaro más pequeño del mundo, atesorando el macho también el record de ser el animal vertebrado de sangre caliente de menor tamaño del mundo midiendo como promedio alrededor de 5 cm del pico a la cola. Esta minúscula ave es endémica de cuba, su nido es de unos 3 Cm y alcanza una velocidad de vuelo de cercana a los 115km/h”. En un post explicó cuando llegaba a los 200 aleteos por segundo, algo que también hizo Gilberto GL. También Masiel, Inye, y otros acertijandos abundaron con informaciones interesantes.

III

Otro para resistir bajas temperaturas, es capaz de reducir significativamente los latidos de su corazón ¿Hasta cuántos latidos por minutos puede bajar, si normalmente es de 180.

R: El murciélago, que al hibernar para escapar de las bajas temperaturas reduce su ritmo cardiaco a tres latidos por minutos.

Aquí unos cuantos se refirieron a la ballena, que efectivamente tiene muy bajo ritmo cardiaco. Salvatore de Monferrato dio una buena disertación sobre los cetáceos.

Una vez más RARJ le puso décima inteligente y consistente a su respuesta, por si no la vieron la comparto aquí:

RARJ dijo:

-1-

Los diez animales son

El CARACOL, la BALLENA,

El CANGURO, la PANTERA,

El COLIBRÎ y el HALCÓN.

Siguen a continuación:

La MARIPOSA elegante,

El PARGO y el ELEFANTE

Y para cerrar la lista

El MURCIELAGO sin vista

Y aquí no hay otra variante.

-2-

Preguntan cuál animal

Aletea más seguido

Y cual puede, los latidos

De su corazón, bajar.

El Colibrí puede estar

Respondiendo a la pregunta,

También la ballena apunta,

Pero en esa selección

Hay uno que cumple con

Las dos condiciones juntas.

-3-

Ahora les voy a explicar:

El más veloz de los diez

Es el PARGO porque es

Bien difícil de alcanzar.

Es capaz de soportar

Mucho frío en la nevera

Y querer uno es quimera

Pues tiene un precio en divisa

Tan alto que paraliza

El corazón de cualquiera.

Gracias por la activa participación. Nos vemos la próxima semana con una ensalada matemática.