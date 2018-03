EEUU: Reportan disparos en la Universidad Central de Michigan

Autoridades locales investigan este viernes un tiroteo activo reportado en el campus de la Universidad Central de Míchigan, después de varios informes de disparos.

Los estudiantes en el campus informan que recibieron mensajes automáticos de la universidad que advierten sobre disparos cerca de una de las residencias universitarias de Campbell Hall, según la cuenta de Twitter de la Universidad. El sospechoso todavía no ha sido detenido.

El sospechoso es un varón afroamericano y se le considera armado y peligroso, según la cuenta de Twitter de la ciudad de Míchigan.

