Partido Comunista Chino propone importantes enmiendas a la Constitución

El Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) dio a conocer hoy domingo su propuesta de enmiendas a la Constitución de China.

La propuesta, presentada al Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN), fue hecha de acuerdo con la nueva situación y práctica de defensa y desarrollo del socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época.

Nuevo pensamiento

El Comité Central del PCCh propuso incluir en la ley fundamental del país el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era. También se propuso que la concepción científica del desarrollo sea incorporada a la Constitución.

De acuerdo con la propuesta, bajo el liderazgo del PCCh y la guía del marxismo-leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng Xiaoping, la teoría de la triple representatividad, la concepción científica del desarrollo, el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era, el pueblo chino de todas las etnias continuará adhiriéndose a la dictadura democrática popular y al camino socialista, perseverará en la reforma y la apertura al mundo exterior, mejorará de forma constante las instituciones socialistas, desarrollará una economía de mercado socialista, desarrollará la democracia socialista, mejorará la gobernación según la ley socialista, aplicará una nueva visión del desarrollo y trabajando arduamente y de manera autosuficiente para modernizar la industria, la agricultura, la defensa nacional y la ciencia y la tecnología del país paso a paso y promoverá el desarrollo coordinado de los avances materiales, políticos, culturales y éticos, sociales y ecológicos con el fin de convertir a China en un gran país socialista moderno que sea próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado, armonioso y bello y realizar la revitalización del país.

Frente unido

El Comité Central del PCCh propuso incluir en la Constitución a los patriotas dedicados a la revitalización nacional como parte del frente unido patriótico.

De acuerdo con la propuesta, en los largos años de revolución, construcción y reforma, se ha formado bajo el liderazgo del PCCh un amplio frente unido patriótico compuesto por los partidos democráticos y las organizaciones del pueblo, todos los constructores del socialismo, todos los patriotas que apoyan el socialismo y todos los patriotas que están a favor de la reunificación de la patria y se dedican a la revitalización nacional. Este frente unido continuará consolidándose y desarrollándose.

Relaciones armoniosas entre todos los grupos étnicos

También se propuso que las relaciones socialistas armoniosas entre los grupos étnicos queden inscritas en la Constitución.

Entre los grupos étnicos se han establecido relaciones socialistas de equidad, unidad, asistencia mutua y armonía y ellas seguirán siendo fortalecidas, dice una propuesta revisión al preámbulo.

El Estado protege los derechos e intereses legítimos de las étnias, defiende y desarrolla una relación de equidad, unidad, asistencia mutua y armonía entre todos los grupos étnicos de China, de acuerdo con una propuesta de revisión a una cláusula del Artículo 4.

Comunidad de futuro compartido para la humanidad

El Comité Central del PCCh propuso incluir la construcción de “una comunidad de futuro compartido para la humanidad” en la Constitución.

La expresión de que China “se adherirá al camino de desarrollo pacífico y a la estrategia de apertura de beneficio mutuo” debe ser añadida al preámbulo, indica la propuesta.

Los logros de China en revolución, construcción y reforma son inseparables del apoyo a los pueblos del mundo. El futuro de China está vinculado estrechamente al futuro del mundo, agrega la propuesta.

La propuesta dice que China lleva a cabo consistentemente una política exterior independiente, se adhiere a los cinco principios de respeto mutuo a la soberanía e integridad territorial, de no agresión mutua, de no intervención en los asuntos internos del otro, de equidad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica, se adhiere al camino de desarrollo pacífico y a la estrategia mutuamente benéfica de apertura en el desarrollo de relaciones diplomáticas e intercambios económicos y culturales con otros países, y trabaja para construir una comunidad de futuro compartido para la humanidad. China se opone consistentemente al imperialismo, hegemonía y colonialismo, trabaja para fortalecer la unidad con los pueblos de otros países, apoya a las naciones oprimidas y a los países en desarrollo en su lucha justa por obtener y preservar la independencia nacional y desarrollar sus economías nacionales, y se esfuerza por salvaguardar la paz mundial y promover la causa del progreso humano.

Liderazgo del PCCh

Se propuso que en la Constitución se añada una frase que subraye el liderazgo del Partido.

“El liderazgo del Partido Comunista de China es la característica esencial del socialismo con peculiaridades chinas”, dice la propuesta.

Valores socialistas esenciales

La adición de valores socialistas esenciales en una cláusula también está incluida en el paquete propuesto.

La propuesta dice que el Estado defiende los valores socialistas claves y las virtudes cívicas de amor a la patria, al pueblo, al trabajo, a la ciencia y al socialismo.

Juramento de lealtad

El Comité Central del PCCh propuso que en la ley fundamental se incluya el juramento de lealtad a la Constitución.

Todos los funcionarios de Estado deben hacer un juramento público de lealtad a la Constitución cuando asuman el cargo, indica la propuesta.

Presidente y vicepresidente chinos

El Comité Central del PCCh propuso revisar la cláusula “El mandato del presidente y del vicepresidente de la República Popular China es el mismo que el de la Asamblea Popular Nacional, y no desempeñarán sus cargos más de dos mandatos consecutivos” por “El mandato del presidente y del vicepresidente de la República Popular China es el mismo que el de la Asamblea Popular Nacional”.

Nueva función del gabinete

El Comité Central del PCCh propuso incluir los avances ecológicos como una nueva función y poder del Consejo de Estado, el gabinete del país.

Además de los asuntos económicos y del desarrollo urbano y rural, el Consejo de Estado también tiene la función y poder de dirigir y administrar el avance ecológico, de acuerdo con un cambio propuesto a una cláusula bajo el Artículo 89.

Más ciudades con poder legislativo

Bajo la enmienda constitucional propuesta, a las ciudades chinas con distritos subordinados se les otorgará el poder de redactar leyes y reglamentos locales.

Las asambleas populares y comités permanentes de estas ciudades podrán adoptar leyes y reglamentos locales con la condición de que no contradigan la Constitución, las leyes y reglamentos nacionales ni las leyes y reglamentos provinciales, dice la propuesta.

Las leyes y reglamentos locales entrarán en vigor después de ser aprobados por los comités permanentes de las asambleas populares de nivel provincial.

Comisiones de supervisión

El Comité Central del PCCh ha propuesto incluir en la Constitución a las comisiones de supervisión como un nuevo tipo de órganos estatales.

De acuerdo con la propuesta, los órganos de supervisión serán incluidos junto con los órganos administrativos, judiciales y de fiscalía del Estado, todos los cuales son creados por las asambleas populares, ante las que son responsables y por las que son supervisados.

Se ha propuesto añadir una nueva sección sobre las comisiones de supervisión en el tercer capítulo de la Constitución titulado “La estructura del Estado”.

El país establece las comisiones de supervisión nacionales y locales, dice el documento.

Una comisión de supervisión tendrá un director, varios subdirectores y un número de miembros. El director cumplirá el mismo mandato que el de la asamblea popular del mismo nivel y asumirá no más de dos periodos consecutivos.

La organización, funciones y poderes de las comisiones de supervisión están prescritas por la ley.

Como el órgano de supervisión supremo, la comisión de supervisión nacional vigilará a las comisiones locales y responderá ante la Asamblea Popular Nacional (APN) y su Comité Permanente.

Las comisiones de supervisión de niveles superiores dirigirán a las comisiones de niveles inferiores.

Las comisiones de supervisión de diversos niveles serán responsables ante los órganos de poder estatal que las crearon y ante la comisión de supervisión del nivel superior siguiente.

Las comisiones de supervisión ejercerán independientemente su poder de supervisión y no estarán sujetas a interferencias de ningún órgano administrativo, organización pública o individuo, dice la propuesta.

La propuesta también pide a los órganos de supervisión que se coordinen con los órganos judiciales, órganos de la fiscalía y departamentos de aplicación de la ley y que se inspeccionen mutuamente en el manejo de delitos relacionados con el cumplimiento del deber.

La APN tendrá el poder de elegir y destituir al director de la comisión de supervisión nacional, mientras que el Comité Permanente de la APN supervisará a la comisión de supervisión nacional y nombrará o destituirá a subdirectores y miembros de la comisión por recomendación de su director.

Las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba elegirán y tendrán el poder de destituir a los directores de las comisiones supervisoras del nivel correspondiente, mientras que sus comités permanentes supervisarán a las comisiones supervisoras del nivel correspondiente.

Los miembros de los comités permanentes de la APN y de las asambleas populares locales de nivel distrital para arriba no ocuparán cargos en los órganos de supervisión.

Además, la supervisión ya no será un deber del Consejo de Estado ni de los gobiernos locales de nivel distrital para arriba, de acuerdo con la propuesta.

