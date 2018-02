Filme “Tres anuncios en las afueras”, gana el premio Bafta

El director mexicano Guillermo del Toro ganó en la categoría de Mejor Director por la cinta The Shape of Water (La forma del agua) en los premios de la Academia Británica de Cine y Televisión (Bafta).

Al recoger la máscara de bronce en la sala de espectáculos Royal Albert Hall, Del Toro señaló que para él la figura más importante del legado inglés es la autora de la novela Frankenstein, Mary Shelley, nacida en 1797.

“Ella dio voz a los sin voz y me enseñó que para hablar de monstruos hay que fabricar los monstruos uno mismo”, manifestó Del Toro.

En la cinta de ciencia ficción “Elisa” (Sally Hawkins) es una heroína muda que desarrolla de manera gradual una relación con un monstruo marino -que se encuentra en cautiverio en un laboratorio militar en Estados Unidos en los años 60.

La forma del agua ganó también en las categorías de Música Original y Diseño de Producción en las 12 nominaciones que consiguió.

Sin embargo, la cinta Tres anuncios por un crimen le arrebató Mejor Película en la ceremonia de premiación 2018.

El director mexicano desfiló esta noche por la alfombra roja y dijo sentirse “nervioso” previo a la ceremonia de entrega de lo más destacado a la cinematografía mundial.

En entrevista con Notimex el cineasta afirmó que está “contento” de competir junto con tantas nuevas películas.

“Muy contento, un poco nervioso pero creo que es muy bonito momento. La academia británica y la academia americana creo que son el lugar donde estoy siendo juzgado por los colegas en un momento en que reconocen el trabajo de tu gente, de tu equipo, de tu elenco, es muy bello”.

Del Toro ya hizo historia en los Bafta al ser la cinta más nominada en 2018.

La cinta de ciencia ficción no logró llevarse el galardón en Guión Original que fue para Tres anuncios por un crimen, que también se llevó Actriz Principal (Frances McDormand) y Mejor Guión Original (Martin McDonagh).

El premio de Mejor Actriz de Reparto fue para Allison Janney (I,Tonya).

El Bafta para Fotografía fue para Blade Runner 2049 (Roger Deakins), mientras que Edición fue para Baby Driver (Jonathan Amos, Paul Machliss).

El premio en la categoría de Diseño de Vestuario fue para la cinta El hilo invisible (Phantom Thread), mientras que Dunkerque se llevó el galardón en la categoría de Sonido.

Lista de ganadores de los Premios BAFTA

Ganadores de los Premios de la Academia Británica 2018 entregados el domingo:

Película — “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Película británica — “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Director — Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

Actor — Gary Oldman, “Darkest Hour”

Actriz — Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Actor de reparto — Sam Rockwell, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Actriz de reparto — Allison Janney, “I, Tonya”

Estrella en ascenso — Daniel Kaluuya

Debut británico — escritor y director Rungano Nyoni, productora Emily Morgan, “I am Not a Witch”

Guion original — Martin McDonagh, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Guion adaptado — James Ivory, “Call Me By Your Name”

Película de lengua extranjera — “The Handmaiden”

Música — Alexandre Desplat, “The Shape of Water”

Cinematografía — Roger Deakins, “Blade Runner 2049”

Edición — Jonathan Amos, Paul Machliss, “Baby Driver”

Diseño de producción — Paul Austerberry, Jeff Melvin, Shane Vieau, “The Shape of Water”

Diseño de vestuario — Mark Bridges, “Phantom Thread”

Sonido — “Dunkirk”

Efectos visuales — “Blade Runner 2049”

Maquillaje y peinado — David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick, KazuhiroTsuji, “Darkest Hour”

Película animada — “Coco”

Cortometraje — “Cowboy Dave”

Cortometraje animado — “Poles Apart”

Documental — “I am Not Your Negro”

Contribución británica destacada al cine — Jon Wardle, National Film and Television School

(Con información de La Jornada)