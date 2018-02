Formación sacerdotal en México sufrirá cambios para combatir la pederastia

La modificación de la formación de sacerdotes en México fue anunciada este viernes por el cardenal Carlos Aguiar Retes quien destacó que antes de preparar al sacerdote en lo teológico, se debe garantizar la madurez humana, cuestión que evitará posibles casos de pederastia en esta institución.

En su primera reunión con medios de comunicación como arzobispo primado de México, sin ofrecer más detalles, Aguiar adelantó que “está preparando algunos cambios dentro de lo que vamos a hacer en la formación sacerdotal”.

La Arquidiócesis Primada dio a conocer este viernes que tuvo conocimiento de la aprehensión de un sacerdote de la IV Vicaría en capital mexicana, por una denuncia de abuso sexual. Aguiar Retenes dijo que habrá “cero tolerancia” contra estos casos.

Asimismo, se le preguntó sobre el estado de 15 casos de pederastia por parte de sacerdotes de la Arquidiócesis.

“La información que he recibido es que estos 15 casos están ya cerrados, ya fueron resueltos contra autoridades, y ya no me toca a mí porque ya están definidos. Lo que ya está resuelto, ya está resuelto”, apuntó sin dar mayores detalles sobre el estatus de los sacerdotes acusados.

(Con información de La Jornada)