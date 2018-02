Plata para Yorgelis Rodríguez en Meeting de Atletismo de Madrid (+ Fotos)

La heptatlonista cubana Yorgelis Rodríguez lideró un grupo de cuatro atletas cubanos que intervinieron hoy en el Meeting Internacional de Madrid y con una medalla de plata en el salto de altura resultó la única antillana capaz de subir al podio de premiaciones.

En esta ocasión, la guantanamera sobrepasó los 1.85m y solo quedó por detrás de la fuera de serie rusa Mariya Lasitskene, envuelta en otra gran competencia sobre los 2 metros y tres intentos fallidos sobre los 2.07m. Para la criolla esta representa su mejor marca del año y la confirma como fuerte aspirante a una medalla en esa disciplina en los próximos juegos centrocaribeños.

Ahora, Yorgelis dejó atrás a otras saltadoras de nivel como la alemana Marie-Iaurence Jungflisch, la británica Morgan Lake o la checa Michaela Hruba. La finalista olímpica y mundial en pruebas combinadas inició su competencia con facilidad y avanzó sin contratiempos desde 1,70m hasta 1,85m, pero luego falló en tres ocasiones sobre los 1.90m. Aun así, esa secuencia le aseguró la segunda posición, a la postre definida por el menor número de intentos nulos en las alturas anteriores.

Por otra parte, el triplista Cristian Nápoles (16,73m) fue otro de los cubanos presentes en la capital española, pero no pudo subir al podio y tuvo que conformase con un quinto puesto en una competencia donde los tres medallistas sobrepasaron los 17 metros. No obstante, para el cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Londres, esta representa su mejor cuota del año. Andy Díaz, el otro antillano inscrito no se presentó.

En uno de los eventos de más rigor del meeting, el brasileño Almir Dos Santos (17,35m), el portugués Nelson Évora (17,30m) y el cubano nacionalizado portugués Pedro Pablo Pichardo (17,01m) sacaron la mejor parte y se llevaron importantes puntos para el Circuito Mundial de Atletismo Bajo Techo.

Mientras tanto, el pertiguista Lázaro Borges continuó su proceso de reincorporación a la alta competencia y en su segunda salida del año terminó sexto con discretos 5.10m, aunque mejoró respecto a su primera salida del año. Borges cumplió su marca en el primer intento, pero luego falló en tres ocasiones sobre 5,30m. La competencia la dominó el griego Konstadínos Filippídis, con buenos 5,85m.

Finalmente, el otro antillano con presencia en la capital española fue el corredor Yoandys Lescay, segundo en la Final B de los 400 metros planos con un discreto tiempo de 47,72. En su primera incursión oficial bajo techo —en pista cubierta esa distancia requiere dos vueltas al óvalo—, el mejor cuatrocentista cubano del momento cedió ante el empuje del local Mark Ujakpor (47,44).

En otros resultados de la jornada, el estadounidense Michael Rodgers (6,63) ganó los 60 metros planos, Viktoriya Prokopenko (14,31m) se impuso en el triple salto, el checo Tomas Stanek (21,69m) fue mejor en la impulsión de la bala y el polaco Adam Kszczot (1:46:53) lideró los 800 metros planos. Asimismo, la etíope Genzebe Dibaba (4:02:43) comandó a las diez mujeres que iniciaron los 1500 metros

La próxima aparición de los atletas cubanos en el circuito europeo está prevista para el próximo 11 de febrero en la localidad francesa de Metz. Allí debutará el saltador de longitud Maikel Massó y el vallista corto Roger Iribarne, mientras Juan Miguel Echeverría tendrá su segunda salida del año. Ese mismo día, pero en Alemania, saldrá por primera vez la balista Yaniuvis López.

Otros resultados en casa

Mientras en la localidad de Granollers la fondista Dailín Belmonte (1:18:07), terminaba cuarta en la media maratón, en territorio nacional muchos de los integrantes de la selección absoluta tuvieron sus primeras confrontaciones de cara a una temporada con los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla como el principal objetivo para el atletismo nacional.

Así, en el Festival Nacional de Saltos Luis Pérez Casanova, con sede en la pista Rafael Fortún de Camagüey, el triplista Lázaro Martínez (17,28m) se reencontró con su forma de hace varias temporadas y mejoró su marca personal. En esta ocasión, ese registro también le sirvió para dejar en plata a Jordan Díaz (17,03m), uno de los saltadores más talentosos del momento y el actual recordista mundial para menores de 18 años.

En otros registros importantes de esa competencia, Luis Enrique Zayas (2.23m) se impuso en el salto de altura, mientras Andy Hernández (5.00m) y el local Maikel Vidal (7.88m) igualaron sus mejores marcas históricas para ganar el salto con pértiga y la longitud, respectivamente.

Entre las féminas, lo más destacado estuvo en los 14.04m de la triplista Liadagmis Povea y los 6.41m de la local Irisdaymi Herrera en el salto largo, aunque en esta prueba también sobresalió la marca personal de la prometedora heptatleta Adriana Rodríguez (6.30m), llamada este año a consolidarse como la segunda figura del país por detrás de Yorgelis Rodríguez. Isis Guerra (1.80m) en el salto alto y Alicia Laporte (3.80m) en la pértiga completaron las triunfadoras del día.

Por otra parte, durante la I Prueba de Confrontación del año —dedicada solo a las especialidades de lanzamientos por las labores de reparación de la pista en el Estadio Panamericano— el mayor destaque recayó en la discóbola Yaimé Pérez (64.87m), estable sobre los 62 metros en sus cuatro intentos válidos. Otra vez la santiaguera se impuso a Denia Caballero, con un aceptable 62.31m y otros cinco fouls.

Durante el encuentro, la finalista mundial Yaniuvis López (18.23m) dominó sin contratiempos la impulsión de la bala y la recordista universal entre juveniles, Yulenmis Aguilar, reapareció luego de algunas lesiones para imponerse en la jabalina con discretos 56,57m.