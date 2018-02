Respuesta a ideas creativas para promover la lectura

Ha sido un activo ejercicio de participación generado por algo tan distintivo del ser humano como lo es la lectura. He terminado de escribir este artículo luego de haber estado tiempo completo en las dos Jornadas del Taller del Librero, en el que se produjo un rico intercambio entre cubanos, colombianos, uruguayos venezolanos,… Haré todo lo posible por escribir próximamente mis vivencias sobre este Taller, y de los demás eventos en que participé.

Cuando utilicé la expresión: “Podrá no haber libros pero siempre habrá lectura”, lo hice con la intención de abrir el horizonte más allá del libro y sobre todo de su forma clásica. Sin el ánimo de profundizar en un concepto amplio y diverso de lectura, solo alerto que podemos leer con diferentes propósitos y desde muy variados canales de comunicación interpersonal y también artefactual.

Como dejé abierta la manera de participar se produjeron una amplia modalidad de consideraciones y propuestas. Intentaré pensarlas y presentarlas de una manera coherente, dejando claro que no se trata de un resumen ni de conclusiones en un tema de alta complejidad que se debe seguir analizando para su mejora continua.

Tal como expresó la querida Graziella Pogolotti en el texto que seleccioné para motivar el debate: “el hábito de leer tiene que ser reconquistado, pero requiere entrenamiento y de la implementación de prácticas concretas y sistemáticas, mediante la acción concertada de la educación, la cultura y los medios masivos de difusión”.

Sugiero a los cubadebatientes leer el artículo, titulado "El libro y el hábito de lectura" del MSc. Rafael de la Osa Díaz Publicado el octubre 18, 2017, cuto enlace es:

https://cubaensolfa.wordpress.com/2017/10/18/el-libro-y-el-habito-de-lectura/

Para motivar su lectura comparto con ustedes estos párrafos

¿Leemos o no?

Hemos escuchado muchas veces decir que hoy se lee mucho menos, sobre la base de la disminución de la cantidad de materiales impresos (periódicos, revistas, libros). ¿Pero acaso no ha aumentado proporcionalmente mucho más el acceso a sitios de corte enciclopédico como Wikipedia, a los periódicos y revistas en línea o a los espacios en la Web de corte científico o universitario (tipo docente)? ¿O es que en esos lugares no hay también textos que leer?

El Libro y sus funciones

Los libros permiten informar, educar, formar, conocer, aprender y también entretener. Permiten a quienes lo leen y utilizan ser más culto a la par que motivan y desarrollan su imaginación. Según cada una de estas funciones aparecieron líneas completas de producción de libros orientados a propósitos específicos.

La necesidad de información

La dependencia que existe entre cualquier proceso y el nivel de información y conocimiento sobre este, sus partes integrantes, el ambiente en que se desarrolla y el destino o finalidad del mismo es tan alta que ha pasado a ocupar un lugar entre las primeras prioridades.

La Literatura como manifestación cultural y entretenimiento

Sin dudas dentro de este ámbito del libro es donde más se ha sentido la influencia de lo digital y los cambios en los hábitos de lectura.

Pienso que el punto de partida entonces debe ser otro: Lograr mantener el hábito e interés por la lectura de textos literarios.

No puede existir una sola estrategia para ello pero podemos dar una lista de ejemplos de acciones que sin dudas deben lograr generar y mantener el interés y provocar la lectura.

Hay opiniones y sugerencias de gran valor, algunas que confirman lo que ya sabemos y otras que abren el pensamiento hacia nuevos caminos, formas de pensar y de hacer, en correspondencia con los tiempos que corren. Ya se verán reflejados aunque no escribiré el nombre del autor.

Siento el deber de resaltar las contribuciones de:

Ariel Núñez Morera, Carlos Gutiérrez, Mendaro Gregory, Jade, Arnaldo, Mario Z, Pioneer, Candela, OSVALDO e Ileana.

Yo recibí un mensaje directo del presidente del ICL, agradeciendo mi iniciativa y comprometiéndose a estudiar todas las opiniones y sugerencias. Como supondrán les haré llegar todos los comentarios y este documento.

Algunas verdades generalmente aceptadas:

1. La lectura ha de cultivarse desde edades tempranas

2. Un ambiente familiar proclive a la lectura la apalanca

3. La escuela primaria es de suma importancia para crear hábitos de lectura

4. Las bibliotecas tradicionales y las de nuevo tipo deben ser creadas o recreadas

5. Mientras menor sea el precio de un libro habrá mayor oportunidad de leerlo

6. No se trata de enfrentar antagónicamente el libro en soporte papel con el que aparece en los artefactos

7. Es necesario levantar las demandas de manera científica antes de decidir la tirada y su distribución territorial

8. La lectura no es sólo una fuente de conocimientos, es también una vía ideal para entrenar el pensamiento y desarrollar el vocabulario. El acto de leer estimula también el hábito de escribir y lo perfecciona.

9. Se deben incrementar los concursos y premios desde la base hasta la nación

10. Para disfrutar de los beneficios de la lectura, primero hace falta estar motivados

11. Hemos olvidado el arte de leer libros de cuentos , tema de fundamental importancia en el acceso del niño a la lectura

12. No olvidarnos de la literatura para adultos y jóvenes, la lectura también es un imperativo a medida que se envejece, mientras leemos, obligamos a nuestro cerebro a pensar, a ordenar ideas, a interrelacionar conceptos, a ejercitar la memoria y a imaginar.

Algunos temas polémicos

1. Hoy se lee menos y sobre todo se entiende menos lo que se lee

2. Los nuevos medios tecnológicos de lectura merman su riqueza interpretativa

3. Los libros deben ser gratuitos

4. A los autores hay que remunerarlos en dependencia de los resultados de las ventas o del impacto social de su obra

5. El audiolibro es una manera efectiva de promover la lectura

6. El mercado del libro y editoriales independientes en Cuba deben ser repensados

7. Hay muchísimos más libros que antes, pero la gente prefiere consultar los extractos del Google o la Wikipedia cuando necesita saber algo. La lectura ha dejado de ser un placer para convertirse en un acto netamente utilitario de consulta.

8. El ISBN es una garantía frente al plagio

9. ¿Es sinónimo de que leemos más, porque compramos muchos libros?

10. Corremos el riesgo de tener una generación futura muy instruida pero analfabeta de sentimientos. Con posibilidad de comunicarse pero con incapacidad de hablar, de relacionarse sin amar.

11. La lectura sobre soporte papel es más saludable que sobre las pantallas de los artefactos

12. Los librero (vendedores de libros) está urgido de una capacitación más efectiva.

Algunas acciones que deben ser acometidas:

1. Aprobar y desarrollar proyectos en que se conjuguen las diversas maneras de leer (texto, multimedia, …) en que cobren protagonismo la creatividad y el enriquecimiento cultural del lector

2. Incrementar y divulgar espacios para intercambiar, aprender y disfrutar la literatura

3. Utilizar las nuevas tecnologías y explotarlas en su uso. Crear juegos didácticos donde la persona tenga que ir respondiendo con pasajes de autores contemporáneos y el premio sería subir a un nivel superior hasta alcanzar a los clásicos de la literatura.

4. Promover la literatura oral

5. Que lo mejor del espíritu y las practicas exitosas de la Feria se mantengan vivas durante todo el año

No puede faltar el aporte de nuestro Cucalambé RARJ

-1-

Un pueblo, por su cultura,

Se puede catalogar,

Por eso es que hay que ayudar

A promover la lectura.

Muchos libros de aventuras

Deben tirarse en la Imprenta,

Pues este género tienta

Al niño a querer leer,

A soñar y a conocer,

Y esto hay que tenerlo en cuenta.

-2-

Al niño hay que darle, diario,

Clases de Literatura

Y hacer de esta asignatura

Algo lindo y necesario.

Contar con un diccionario

Siempre tendrá su valía.

Tiene que tener un guía

El niño, en su educación,

Al relacionarse con

Biblioteca y Librería.

-3-

Hay que crear competencias

Que al libro ponga en su mira

Y “La Neurona Intranquila”

Es muy buena referencia.

Si queremos, en esencia,

Cultivar lectura sana,

Esta batalla se gana

De una manera sencilla:

Y es sembrando la semilla

Desde una edad bien temprana.

Ya volveremos sobre el tema luego de terminada la etapa internacional de la Feria.

Esperamos que las decenas de títulos que no se lograron imprimir hasta ahora, puedan estar disponibles en las próximas semanas y hasta que arribemos a su culminación el 13 de mayo en Santiago de Cuba.

Gracias por tan importante colaboración en este ejercicio de pensar para hacer.