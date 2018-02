Pasará cerca de la Tierra gran asteroide este domingo

El asteroide 2002 AJ129 pasará muy cerca de la Tierra este domingo, sin embargo, las posibilidades de que impacte en nuestro planeta son prácticamente nulas.

El 2002 AJ129 fue descubierto en 2002 desde el Observatorio de Haleakala en Hawái (EE.UU.).

¿Realmente es un asteroide potencialmente peligroso?

Aunque cumple con todas las características, tales como medir más de

140 metros y que puede acercarse a 7,5 millones de kilómetros de la Tierra, esto no quiere decir que en algún momento cercano impactará al planeta.

“Hemos estado vigilando este asteroide durante más de 14 años y conocemos su órbita con todo detalle”, informó el pasado 20 de enero Paul Chodas, coordinador del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (Cneos, por su sigla en inglés) de la NASA.

“Nuestros cálculos indican que el asteroide 2002 AJ129 no tiene ninguna posibilidad –cero– de colisionar con la Tierra ni el 4 de febrero ni en ningún momento en los próximos cien años”, agregó.

Dato curioso

El asteroide 2002 AJ129 no volverá a pasar cerca de la Tierra hasta febrero de 2087. No podrá verse a simple vista ni con telescopios domésticos porque su magnitud no puede ser detectado con estos aparatos.

(Con información de Telesur)