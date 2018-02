Conversación entre Alazanes antes del debut

Zapopan, Guadalajara.- Anunciados los jugadores titulares que abrirán por los Alazanes de Granma frente a los Caribes de Anzoátegui, en el primer partido de la edición 60 de la Serie del Caribe, salimos en busca de sus primeras declaraciones, en las que no aparecerán en el orden que pudieran tener en la posible alineación del mentor Carlos Martí, aunque cualquier semejanza con lo que luego suceda no es pura coincidencia periodística.

Roel Santos, jardinero central, tres participaciones (2015, 2017 y 2018): “Estoy muy feliz porque es la segunda vez que llego al torneo con el equipo de Granma. El objetivo es mejorar el lugar del pasado año y discutir el campeonato. Hay una buena química entre todos. Me hubiera gustado más jugadores del equipo Granma que contribuyó a pasar a la segunda etapa, pero tenemos peloteros para pelear. He crecido mucho en la liga japonesa, pues se aprende todos los días y hace que tú seas más profesional y lo estoy demostrando sobre el terreno”.

Yordan Manduley, torpedero, cuatro participaciones (2014, 2016, 2017 y 2018)

“Es un buen equipo, reforzado con más bateadores. Muy contento de volver a las Series del Caribe, donde guardo como uno de los recuerdos inolvidables el encuentro con Ozzi Guillén en el 2014, cuando entró al club house preguntando por mi. La salud y las lesiones están tranquilas y solo estoy enfocado en hacer el trabajo

Tengo una meta personal que es jugar un poco más en el equipo nacional. Estamos en presencia de un evento bien fuerte, pero queremos hacer historia como lo hicimos en la Serie Nacional”.

Guillermo Avilés, inicialista, tercera participación (2016, 2017 y 2018): “Todos tenemos la motivación bien arriba, pero sabemos que el torneo es duro. Las condiciones del estadio no las conocemos bien, solo a partir de lo que ustedes nos informan o hay en Internet., pero el buen pelotero juega donde quiera. He mejorado a la defensa con mucha entrega y lo que más quisiera es poder demostrarle a muchos incrédulos que lo de nosotros no fue casualidad”.

Frederich Cepeda. Foto: Vladimir Molina[/caption]Frederich Cepeda, designado, segunda participación (2015 y 2018): “El primer partido con los Caribes será clave. Es uno de los equipos más sólidos del torneo, al menos cuando uno mira su roster. Es cierto que en el 2015 le ganamos en semifinales y fui el héroe, pero ningún juego se parece a otro. Despaigne y yo le hemos hablado a los muchachos de que salgan sin presión, que disfruten el juego de pelota y que no se desesperen con el lanzador Daryl Thompson, que lo dejen trabajar”.

Carlos Benítez, segunda base, segunda participación (2017 y 2018): “El equipo está muy contento y enfocado en el trabajo que tiene que hacer para clasificar a la final y regresar con el título para completar la fiesta en Bayamo. Ojalá y pueda repetir la actuación de la serie pasada donde terminé en el Todos Estrellas, pero el objetivo es tratar de que Cuba gane y sacar nuestro béisbol adelante. Nuestra ofensiva es mejor que el pitcheo”.

Raúl González, tercera base, segunda participación (2016 y 2018): “Estoy listo para jugar en cualquiera de las posiciones, aunque el profe Martí me ha reiterado que estaré en tercera base, como lo hice en semifinal y final. El equipo no está cansado como algunos dicen, más bien estamos ansiosos por demostrar nuestras potencialidades en un torneo como este”.

Yolexis La Rosa, receptor, segunda participación (2014 y 2018): “No puede decirse que hemos estudiando mucho a los rivales, pero conocemos la calidad de esos bateadores. El staff de pitcheo está más fortalecido y la comunicación no falla. El hecho de estar Frank Camilo es una competencia sana porque los dos nos llevamos muy bien, aunque el hecho de haberlos ayudado como lo hice en la segunda etapa parece que decidió al profesor Martí para que abriera como titular en este primer juego”.

Yurisbel Gracial, antesalista, segunda participación (2016 y 2018): “Vamos a enfrentar una competencia de nivel. Jugar en el jardín no es preocupante para mi ni para el equipo. Donde me pongan a jugar lo haré como si estuviera en la tercera base, que es mi posición natural. Lo importante para un jugador es estar concentrado y yo lo estoy. Además, para tranquilidad de muchos, el pasado año estuve en los jardines con los Capitales de Quebec una buena cantidad de partidos y lo hice bien”.

Lázaro Blanco: lanzador derecho, segunda participación (2017 y 2018): “Es una gran reconocimiento para mi ser el primer abridor de este equipo, especialmente contra los venezolanos. Estamos enfocados en ese partido desde el primer día porque una victoria contra Venezuela casi nos asegura avanzar a semifinales. Los Caribe de Anzoátegui son bateadores de fuerza. El quinto bate de ellos jugó conmigo en los Capitales de Quebec, Balbino Fuermayor, y ha sido campeón también en Serie del Caribe.