Los egipcios se equivocaron, Giza está “torcida”

Una reciente investigación demuestra que la estructura de la pirámide de Giza, en Egipto, está levemente inclinada debido a un problema de construcción que deja el lado oeste más largo que el lado este, por lo que su base no forma un cuadrado exacto como se creía hasta el momento.

Los científicos del estudio, realizado por Glen Dash Research Foundation, encontraron 84 puntos a lo largo de los bordes originales de la pirámide y calcularon las longitudes originales de cada lado, descubriendo que el lado oeste estaba fuera por 14,1 centímetros.

La diferencia no parece ser importante. No obstante, sí llama la atención dado que el resto de la pirámide fue increíblemente precisa, con una piedra calzando justo junto a la otra; tanto, que un cuchillo no puede penetrar entre una y otra.

La diferencia hace que la pirámide no sea perfectamente regular. Con todo, resulta increíble que los antiguos egipcios tuvieran la ciencia necesaria como para calcular un monumento tan grande con tanta precisión.

(Con información de HispanTV)