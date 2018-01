Fallece a los 46 años Dolores O’Riordan, vocalista del grupo The Cranberries

Varios medios de prensa informan que falleció hoy, a los 46 años, la cantante Dolores O’Riordan, vocalista del grupo irlandés The Cranberries.

De acuerdo con el agente de O’Riordan, la mujer había acudido a Londres para “una breve sesión de grabación”. En un comunicado, su representante ha señalado que no hay más información disponible por el momento.

“Los miembros de su familia están desolados y piden privacidad en este momento tan difícil”, ha añadido. O’Riordan, vocalista y cantautora, estaba casada y tiene tres hijos, y en los últimos tiempos había sufrido algunos problemas de salud que habían interrumpido su calendario de conciertos.

Dolores O’ Riordan, cuyo nombre completo era Dolores Mary Eileen O’Riordan Burton, nació en 1971 en la población irlandesa de Limerick. Conocida por ser la vocalista del grupo de rock irlandés The Cranberries, con la que alcanzó éxito mundial en la década de 1990 desde su primer álbum, Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?. La banda ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo, y algunos de sus temas más conocidos son Zombie, Linger y Dreams.

Los miembros de The Cranberries decidieron emprender carreras en solitario en 2002 y fue a partir de ahí cuando O’Riordan publicó dos discos en solitario, Are you listening? (2007) y No Baggage (2009), y también lideraba la banda D.A.R.K., que formó junto al bajista de The Smiths Andy Rourke y el compositor, productor y DJ de Nueva York Olé Koretsky, con la que publicó en 2016 su primer álbum, Science Agrees.

Sin embargo, en 2009 anunció la vuelta de The Cranberries y una gira de reunión de un año y que tuvo continuidad en 2012 con la publicación de un nuevo álbum de estudio, Roses, el sexto de la banda.

Y el pasado año, el grupo publicó el trabajo acústico Something Else, en el que revisaban temas de sus comienzos grabados con la Orquesta de Cámara Irlandesa e incluyeron tres canciones nuevas.

Dura infancia y juventud

Al comienzo de su gira europea el pasado mes de mayo, The Cranberries se vio obligado a cancelar el resto de citas programadas debido a los problemas de salud de O’Riordan, lo que privó a sus fans de verla en Madrid y Barcelona. Se trataba de un dolor de espalda que ya le impidió también en 2016 actuar en Madrid en un concierto con D.A.R.K.

O’Riordan disfrutó del éxito en su carrera musical y de ser una de las mujeres más ricas de Irlanda, pero su infancia y juventud fueron muy duras.

Reconoció en una entrevista que durante cuatro años, entre los ocho y los 12, sufrió abusos sexuales por parte de un vecino de la zona en la que vivía, a lo que achacaba la depresión y anorexia que sufrió en su juventud, por las que tuvo que pasar años en terapia. También padecía trastorno bipolar.

(Tomado de RTVE)