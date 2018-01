El año comienza mal para la prensa impresa en Estados Unidos

Como si no tuviera suficiente con décadas de pérdida de lectores y de publicidad, la prensa impresa estadounidense ha comenzado el 2018 con un nuevo alza de sus costos debido a una disputa comercial entre Estados Unidos y Canadá.

Desde el pasado octubre, la impresión de los periódicos estadounidenses ha venido costando más, tras la decisión ese mes del Presidente Donald Trump de imponer mayores impuestos al paple importado desde Canadá a partir de enero 2018.

El vecino norteño suministra tres cuartos de todo el papel que se utiliza en la prensa estadounidense, desde el Wall Street Journal hasta periódicos locales como el Idaho Press-Tribune. Canadá, con su enorme foresta, es el mayor productor de papel periódico del mundo y Estados Unidos es su principal consumidor.

El incremento de los costos va a impactar en la prensa impresa estadounidense, que ya acumula 28 años seguidos de caída de la circulación y una creciente competencia en internet. Varias publicaciones han cerrado como resultado del desplome de los ingresos de la publicidad impresa en un 80 por ciento desde 2005.

Sólo The New York Times Co. gastó el año pasado $72 millones en impresión, pero los que se sentirán verdaderamente el impacto serán los cientos de pequeños medios con escasos recursos financieros.

“Esto puede tener un impacto catastrófico para el periodismo comunitario”, dice Matt Davison, el editor jefe y presidente del Idaho Press-Tribune, el cual se publica seis dìas a la semana con una circulación de 15 mil ejemplares en la localidad de Nampa.

Una tonelada métrica de papel para periòdicos costaba en Estados Unidos, el 26 de diciembre, unos $570, de acuerdo a los datos de FOEX Indexes Ltd., un proveedor global de pulpa y papel. Esos precios son los mayores desde Diciembre de 2014. Pero probablemente iràn en aumento ante la inminente subida de las tasas de importaciòn de papel de un 15 a un 25 por ciento.

La represalia puede venir como consecuencia de la demanda que North Pacific Paper Co., un productor de Longview, Washington, presentò contra Canadá alegando que esta subsidia su industria papelera, propiciándole a compañías como Resolute Forest Products Co., de Montreal, una ventaja injusta para preservar su posición dominante en el mercado.

“Esto es un asesinato”, exclama Paul Boyle, Vicepresidente de políticas públicas de News Media Alliance, un grupo con sede en Arlington, Virginia, que representa a más de 2000 organizaciones de noticias, desde el Journal Star en Peoria, Illinois, hasta The New York Times.”En muchos casos, veremos a los pequeños periódicos saliendo del negocio”

Un grupo de más de 1 100 periódicos locales se ha mostrado alarmado por el incremento de los costos de impresión en una carta enviada al Secretario de Comercio Wilbur Ross.

Espiral de los precios de la tonelada de papel para la prensa en EEUU

(Con informaciòn de Nieman Lab)