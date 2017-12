Camila Cabello triunfa en Spotify (+ Video)

La cantante Camila Cabello es hoy la artista femenina con mayor cantidad de oyentes mensuales en la plataforma Spotify, la más importante de streams en el mundo.

Cabello rompió el récord este sábado con más de 39 millones de oyentes, lo que la sitúa por delante de reconocidas artistas como Sia, Selena Gómez, Dua Lipa y Demi Lovato.

Recientemente la intérprete publicó dos nuevos temas en plataformas digitales, un adelanto de su primer álbum en solitario que saldrá al mercado el 12 de enero.

Real friends y Never Be the Same son los títulos de las canciones que se suman al sencillo Havana, primer avance del compacto que cuenta con millones de reproducciones en Youtube y ocupa actualmente los primeros puestos de las listas de éxitos de Estados Unidos, Reino Unido y España.

El fonograma titulado Camila entrará en circulación a través de los sellos Epic Records y Syco Music, y cuenta con una colaboración del cantante británico Ed Sheeran en el tema The Boy.

Cabello es una cantautora cubano-estadounidense que formó parte del grupo Fifth Harmony, junto al que grabó dos álbumes de estudio.

El pasado año emprendió su carrera en solitario y desde entonces ha colaborado con varios artistas, entre ellos Shawn Mendes y se ha presentado con gran éxito en diversas plazas del mundo.

(Con información de Prensa Latina)