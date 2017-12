Maradona: “Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y Messi” (+ Video)

Diego Armando Mraadona no se aguantó. Al astro argentino le consultaron qué opinaba sobre las palabras de Cristiano Ronaldo, quien se autoproclamó el mejor jugador de la historia. Su respuesta fue notable. “Decile que no joda”, le respondió entre risas burlescas a un periodista del diario español AS.

Luego el notero le insistió. “¿Si Cristiano es el mejor de la historia, usted qué es?”. Y el “Pibe” replicó. “Por eso, decile que no joda”.

Entonces, ¿quién es para Maradona el mejor de la historia? “En mi época los sudamericanos no podían ganar el premio. Yo tendría más Balones de Oro que Cristiano y que Messi… Es muy difícil dar un solo Balón de Oro. Dárselo a Cristiano y Messi ya es aburrido. Tendrían que también meterse en la pelea Cavani, Mbappé, Ibrahimovic.. Tendrían que meterse más en la pelea”.

Más allá de los gustos personales, Diego elogió a CR7. “Es un jugador maravilloso. Tiene una gran capacidad de definición y otra de las cosas que le reconozco es que cuando el equipo lo necesita, está. Ojo, después del flaco Cruyff (Johan, el holandés que descolló en el Barcelona) no hubo muchos jugadores con esa cualidad”, dijo el actual DT del Fujairah F.C de los Emiratos Arabes.

Como es costumbre, Diego fue consultado sobre sus diferencias con Messi. Y allí el ex campeón del mundo marcó la cancha no desde lo futbolístico sino desde la impronta.

“Eso no se compra, eso viene dentro, viene de nacimiento. Messi no sería capaz de dar una charla con 20 jugadores sentados como he hecho yo y motivarlos. El diría: ‘¿Qué me quieren preguntar, muchachos?’. Los muchachos le harían las preguntas”, advirtió.

(Con información de Emol y Clarín)