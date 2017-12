Una foto de 1955 se vueve viral

Una imagen compartida en Twitter por el grafitero más famoso del mundo, Banksy, se convirtió en viral con más de 22 mil retuit y 62 mil me gusta en dicha red social.

El misterioso artista británico publicó la fotografía de un niño ansioso a la espera de que su padre lo sorprenda con el regalo de un cachorro. “This photo is from 1955, it was called “a few seconds before happiness” (Esta foto es de 1955, la llamaron unos pocos segundos antes de la felicidad) escribió al compartir la instantánea que cautivó a miles de usuarios.