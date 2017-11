Se reduce ventaja de opositor tras elecciones en Honduras y denuncian fraude

Tras dos días de demoras en la entrega de resultados oficiales de las elecciones generales, las autoridades electorales de Honduras informaron el miércoles que se redujo la ventaja del opositor Salvador Nasralla frente a su contrincante, el actual presidente Juan Orlando Hernández.

Después de tener una ventaja de cinco puntos porcentuales tras el anuncio de los primeros resultados el lunes temprano, la diferencia de Nasralla frente a Hernández se redujo el miércoles a sólo 1,16%, tras haberse procesado 74,71% de los votos, lo cual ha incrementado las tensiones en la nación centroamericana por la falta de resultados definitivos.

Nasralla, que aventaja ahora a Hernández por apenas 28.894 sufragios, denunció un supuesto fraude en su contra.

“El gobierno adulteró las actas electorales, pero defenderé los votos donde sea”, advirtió Nasralla sin presentar pruebas y convocó a sus seguidores a protestar en las calles de Tegucigalpa.

“Soy del Partido Nacional (oficialista) y siento vergüenza por lo que pasa porque veo cómo algunos se prestan al capricho de los que no quieren soltar el gobierno”, dijo a The Associated Press Karo Ávila, una estudiante universitaria de periodismo.

Seguidores de la Alianza Opositora protestaron en Tegucigalpa coreando la consigna “Fuera JOH (las iniciales del presidente)”. Portando enormes banderas de Honduras y de su partido, de colores rojo y negro, los manifestantes se dirigían al Tribunal Electoral para exigir un conteo rápido y definitivo de los votos.

Zelaya fue derrocado por un golpe militar en 2009 luego de proponer un referendo reeleccionista.

Hernández es un aliado de Estados Unidos en el combate a las pandillas y el narcotráfico, pero también ha sido vinculado con un supuesto financiamiento ilícito relacionado con las drogas, lo que ha rechazado.

Pese a que la constitución de 1982 prohíbe la reelección, Hernández logró

postularse gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de mayo de 2015 que los opositores consideran ilegal.

(Con información de AP)