Trump ofende a dos presentadores de TV: “loca Mika” y “psicópata Joe”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó en duros términos personales contra una presentadora de televisión, llamándola “loca” y asegurando que la vio sangrando tras un estiramiento facial, en un ataque por Twitter que generó críticas incluso entre los republicanos.

Trump, que suele denunciar lo que denomina como “noticias falsas” en los medios estadounidenses y que atacó esta semana a CNN, The New York Times y The Washington Post, cargó con dureza el jueves contra Joe Scarborough y Mika Brzezinski, presentadores del programa Morning Joe de la cadena MSNBC.

El mandatario dijo que Brzezinski, periodista e hija del ex asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Zbigniew Brzezinski, tiene un “bajo coeficiente intelectual” y está “loca”, agregando que “sangraba mucho por un estiramiento facial” cuando visitó una de sus propiedades en torno a Fin de Año.

Asimismo, llamó “psicópata Joe” a Scarborough, un ex congresista republicano. Trump es famoso por su prolífico uso de Twitter, con ataques contra críticos y rivales, pero sus mensajes del jueves provocaron una respuesta especialmente dura.

“Es un día triste para Estados Unidos cuando el presidente pasa su tiempo intimidando, mintiendo y lanzando ataques bastante personales en lugar de hacer su trabajo”, afirmó la oficina de comunicaciones de MSNBC en Twitter.

El programa Morning Joe realizó entrevistas telefónicas con Trump durante la campaña presidencial de 2016, pero sus presentadores se han vuelto cada más críticos desde que asumió en enero. El jueves, Brzezinski dijo que los funcionarios no deberían actuar “lobotomizados” por miedo al presidente.

El senador republicano Lindsey Graham dijo que los tuits “representan lo que está mal en la política estadounidense, no su grandeza”, mientras que el líder republicano en la Cámara de Representantes, Paul Ryan, señaló que “no me parece un comentario apropiado”.

Incríblemente, la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders apoyó las ofensivas declaraciones de Trump: “la gente de ese programa le ha atacado personalmente muchas veces. Este presidente combate fuego con fuego y no se dejará intimidar por los medios y las élites liberales dentro de los medios, por Hollywood o quien sea”.

(Con información de Reuters)