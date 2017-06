Respuesta a volvemos con refranes y lógica callejera

Podemos calificar de muy buena la participación en este acertijo abierto por la diversidad de interpretaciones lógico-creativas.

Es cierto que en algunas ocasiones algunos de ustedes podrían ser los autores de la respuesta; pero yo intento recoger la sabiduría popular de la mayoría, aunque no siempre lo logre.

Vamos por incisos.

Completar estos dos refranes populares

Estas son las dos respuestas que tenía previstas, pero hubo otras muy buenas posiblemente algunas de ellas de creación propia del acertijando.

Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado el tiempo en que se pudo.

No hay mal que por bien no venga. Ni bien que su mal no tenga.

Las respuestas que me impresionaron para bien y las comparto:

Cuando llega el tiempo en que se podría, ha pasado la osadía

No hay mal que por bien no venga, ni tiempo que nos detenga.

No hay mal que por bien no venga, ni pena que no convenga.

No hay mal que por bien no venga, ni bien que sin trabajo llegue.

Apareció gratamente Imanuel proponiendo que: “Los refranes tienen algo muy curioso, siempre están compuestos por dos oraciones si a la primera le agregas la frase por arriba y a la segunda por abajo se darán cuenta que curiosidad, jajaja prueben”

II

Busca o inventa tu propio refrán, uno que refuerce y otro que contradiga al siguiente refrán

Me extraña que siendo araña te caigas de la pared.

R: Que te compre el que no te conozca

C: No todo lo que brilla es oro

Los aportes de ustedes

Rosa Fipa dijo:

¡Engáñame, que me gusta!

JR Oro dijo:

Reforzando “Me extraña que siendo araña, no tejas tu telaraña”.

Equivalentes serian:

Me extraña que siendo liebre no sepas correr en llano

Me extraña que siendo sastre no sepas pegar botones

Me admira que siendo fraile no sepas el padrenuestro.

Me admira que siendo gato no sepas cazar ratones.

Me admira que siendo galgo no sepas cazar las liebres

Contradiciendo se me ocurre:

“No hay que ser ingeniero para construir un amor, ni abogado para defenderlo o médico para salvarlo. Pero hay que ser sincero para conservarlo”

“Cuando la necesidad nos arranca palabras sinceras, cae la máscara y aparece el hombre (Lucrecio).

II

Qué explicación lógico-creativa le darías a esta situación

Iban dos personas del mismo sexo cogidas de la mano caminando por una acera de una avenida de mucho tráfico. Al pasar frente a la parada del ómnibus, una persona que los vio exclamó: ¡Qué barbaridad! De inmediato se formó tremenda discusión.

Al pensar esta situación creé dos escenarios típicos: el de la homofobia y el de la relación filiar y la seguridad personal del menor.

Escenario 1

Se trata de una pareja de gay o de lesbianas. En la parada hubo una persona de los que no comprenden la diversidad en cuanto a las preferencias sexuales y lanzó esa expresión y comenzó a decir muchas cosas ofensivas; de inmediato hubo otra persona que le refutó afirmando que tenían todo su derecho a manifestarse como tales, siempre que no afectaran el orden público. Y ahí m ismo se formó el debate.

Escenario 2

Se trata de una madre o padre con su hija o hijo pequeño. Llevaba a esa criatura del lado de la calle, mientras se notaba que estaba entretenida(o). La persona que exclamó: ¡Qué barbaridad!, lo hizo al percatarse del peligro que estaba corriendo la personita, pues en cualquier momento se podía soltar de la mano de la madre o del padre y ser víctima de un accidente.

La imaginación se soltó y aquí verán varias muestras. Para el escenario 1 tiene mucha sustancia lo escrito por Carlos de New York City. Gracias amigo, me alegra comprobar que no se amilana ante ataques malsanos.

Calle 12: Iba un padre con su pequeño hijo tomado de la mano y al llegar a la parada, el chico se le suelta de la mano yendo a parar a la calle en el justo momento que arribaba una guagua a la misma. El chofer ante el inminente atropello dió un tremendo frenazo y el chico quedó pasmado del susto delante de la guagua. Acalorado, de un salto bajó de la guagua encimándosele al padre del chico a quien ofendió de hecho y de palabra, y fue entonces que la señora gritó: Que barbaridad…!!! Tremenda fue la bronca se armó entre los dos, mientras en la parada iba en aumento la discusión sobre la actitud asumida por ambos, padre y chofer, y el chico lloraba sin consuelo en brazos de la misma mujer que antes había gritado…

Eduardo Santos Canalejo

La situación en cuestión nos presenta un padre que lleva de su mano a su hijo pequeño. El infante camina por el lado cercano a la calzada, lo que puede representar un peligro debido a la cantidad de tráfico existente en la avenida. La exclamación de !Qué bárbaro! está dirigida al inconsciente padre

Jose R Oro

“¡Qué barbaridad! Lo quise siempre hacer y no me atreví a salir del closet”

Le contestan “eso es aún más barbaridad, la insinceridad y la simulación”

“¡Qué barbaridad! Me niego a aceptar las nuevas morales.

Una persona mayor, con una larga barba blanca le contesta “todo cambia, todo fluye”

Otros en la parada le gritan al anciano, ¡Heráclito, que se te va la guagua!

Benjamín Marcheco

Puede tratarse de:

– homofobia (quizá lo más obvio);

– dos niños (o niñas) pequeños solos por la calle

– que las dos personas fuesen atropellando o empujando al resto de los viandantes, sin ningún tipo de educación

– que fueren desnudos o semidesnudos, exhibiéndose

– que esas personas se colaran en la cola de la guagua (por el barullo, esta es la opción más lógica jajajaja)

– que la exclamación se debiera a la demora de la guagua y nada que ver con los viandantes

Rosa Fipa

Pudo haber sido la exclamación de un homofóbico ante una pareja de enamorados homosexuales, que combatida al instante demostró que los cubanos defendemos nuestra principal conquista: la justicia social y respaldamos el respeto los derechos humanos, también en cuestiones de orientación sexual.

turquesa24 dijo:

Tengo 2 teorías en en el caso de la situación: 1- se podría pensar q uno era un ciego y una persona guiándola y al pasar frente a la parada , algunas personas indolentes no se apartaban para darle acceso al ómnibus, al ver esto una exclama !q barbaridad! y ahi se forma la discusión cotidiana identitaria del cubano con cualquier excusa.

2- iban dos personas (mantengo el hecho de que uno estaba ciego y q el otro le seguia guiando) al pasar por la parada una muchacha exclama !q barbaridad! al ver q el muchacho ciego era de lo más lindo y le había acontecido tal fatalidad y de nuevo se forma la discusión digna del cubano en las paradas sobre las desgracias humanas

Yosy dijo:

Eran dos niños del mismo sexo que iban solos y la persona se horrorizó de ver 2 niños pequeños solos por la calle.

Muchas gracias por tan creativa participación. Creo que el amigo JR Oro se llevó el premio y las palmas.

El próximo es de nuestra realidad actual. Pensando en los ancianos.