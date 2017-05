Un día como hoy nació el pintor Salvador Dalí

Un 11 de mayo nació el pintor Salvador Dalí, considerado uno de los máximos representantes del surrealismo, al crear impactantes y oníricas imágenes. Las habilidades pictóricas que tenía se le atribuyen a la influencia que tenía por el arte renacentista. Todos estos recursos plásticos también los abordó en el cine, la escultura y la fotografía, por lo que colaboró con diversos artistas.

La vida de este artista estuvo llena de excentricismo, pues en cada una de las cosas que realizaba le impregnaba su particular personalidad, que lo definió hasta el final de sus días. Así se describió: “(…) que no conozca el significado de mi arte, no significa que no lo tenga… La única diferencia entre un loco y yo, es que yo no estoy loco”.

1868.- Se imprime en China el libro “Diamond sutra”, considerado el primer texto de la historia de la humanidad. Es hallado a principios del siglo XX en una cueva ubicada cerca de la ciudad de Dunhuang, en el noroeste del país oriental, y representa uno de los trabajos sagrados más importantes de la fe budista.

1535.- El rey de España Carlos V expide la real cédula para fundar tres casas de moneda en el nuevo mundo, entre ellas la de la Nueva España, instalada en las viejas casas de Hernán Cortés, hoy el Nacional Monte de Piedad.

1894.- Llega a este mundo la bailarina y coreógrafa estadounidense Martha Graham, creadora de uno de los métodos más famosos de la danza contemporánea. Muere el 1 de abril de 1991.

1904.- Ve la primera luz el pintor surrealista de origen español Salvador Dalí, quien además fue impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto de extravagancia sugestiva, considerado un genio de la pintura. Muere el 23 de enero de 1989.

1916.- Nace el escritor español Camilo José Cela, iniciador de la llamada corriente literaria Tremendista. Ganador de múltiples premios, entre ellos el Nobel de Literatura 1989. Muere el 17 de enero de 2002.

1918.- Ocurre el nacimiento del físico estadounidense Richard Phillips Feynman, considerado como uno de los más importantes científicos de la historia de la humanidad y uno de los más populares del siglo XX por sus aportes a la física cuántica. Muere el 15 de febrero de 1988.

1927.- Fallece el pintor español de la escuela cubista Juan Gris. Entre sus principales obras están “Retrato de Picasso”, “Fantomas” y “Guitarra y partitura”. Nace el 23 de marzo de 1887.

1932.- Nace el novelista español Francisco Umbral, poseedor de una gran calidad literaria y sensibilidad creativa, por lo que es considerado como un gran prosista en lengua española. Muere el 28 de agosto de 2007.

1935.- Muere el arqueólogo estadounidense Edward Herbert Thompson, quien dedica 40 años de su vida a la investigación de los sacrificios humanos a los dioses de la cultura maya. Nace el 28 de septiembre de 1856.

1946.- Se registra el nacimiento de Robert K. Jarvik, inventor del corazón artificial elaborado a base de plástico y aluminio, artefacto que está considerado como uno de los primeros intentos de trasplante más importantes hechos desde 1982.

1946.- Perece el escritor y filólogo dominicano Pedro Henríquez Ureña, destaca también como crítico literario y ensayista. Hace importantes aportaciones al estudio de la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Nace el 29 de junio de 1884.

2000.- Ocurre el deceso del dramaturgo y director de escena mexicano Héctor Azar, fundador del Centro de Arte Dramático A.C. (CADAC) y de las Jornadas Alarconianas, que se llevan a cabo desde 1988 en Taxco, Guerrero. Nace el 17 de octubre de 1930.

2010.- El escritor, cronista y columnista mexicano Carlos Monsiváis es galardonado con el Premio Nacional de Periodismo de su país, en reconocimiento a su trayectoria literaria.

(Tomado de Andina.com)