El mundo celebra el Día Internacional de los Trabajadores

Todo el mundo se ha unido a la fiesta de los trabajadores. Miles de personas se han agrupado alrededor de decenas de calles, avenidas, plazas para ratificar ideales, demandar agresiones, rendir tributo o buscar unidad de acción.

Trabajadores uruguayos defienden la negociación colectiva Bajo la consigna es Tiempo de Concretar, la Central Única de Trabajadores PIT-CNT de Uruguay conmemoró hoy el 1 de Mayo con un acto central en la Plaza Mártires de Chicago de esta capital. Actividades similares se desarrollaron a lo largo y ancho del país, donde también se les rendió tributo a los obreros estadounidenses asesinados hace 131 años. Entre los temas principales a abordar en los discursos estuvo la lucha por el respeto a los derechos humanos, la defensa de la negociación colectiva, la educación y el Sistema Nacional Integrado de Salud. Asimismo se demandó del gobierno la creación de un plan de vivienda para los trabajadores y la aprobación de un proyecto de ley en beneficio de los empleados de más de 50 años. El secretario de prensa, propaganda y relaciones nacionales de la central sindical, Gabriel Molina, al referirse al lema, explicó que en la actual coyuntura se trata de concretar trabajo, salario, educación, salud, inversión pública y cuentas públicas. Significó, en declaraciones al Portal web del PIT-CNT, que esos temas son los ejes fundamentales de la plataforma programática aprobada en el último congreso de la central. Molina reflexionó que ante la situación compleja que está hoy viviendo el mundo, donde el capitalismo atraviesa una crisis orgánica y estructural, en el Día Internacional de los Trabajadores se hará desde Uruguay un llamado a la paz y al diálogo entre los pueblos. Entendemos que a través del diálogo es la única forma que tiene la sociedad para saldar las diferencias y que sea la paz quien ponga fin a los ataques que sufren los pueblos indefensos, remarcó. El dirigente sindical señaló que la jornada no iba a ser para festejar, sino que se constituiría en un alto en el camino para reforzar el compromiso de lucha de los trabajadores del mundo, en defensa de sus derechos. (Con información de Prensa Latina) Actos en Argentina reafirman el camino por la unidad de acción Mientras el presidente Mauricio Macri encabezaba un acto en el estadio Ferro, las centrales obreras en Argentina realizaban múltiples movilizaciones por el Día Internacional de los Trabajadores. Según trascendió en medios locales, el mandatario brindaría un discurso ante un sector del sindicalismo en el congreso nacional del Partido Fe, en el que anunciaría varias iniciativas laborales como la exenciones del pago del Impuesto a las Ganancias para horas extras y feriados y la conversión de planes sociales en puestos de trabajo formal. Mientras esto transcurra, las dos centrales CTA Y CTA Autónoma protagonizarán una manifestación que tendrá su punto más alto frente al Congreso, en la Escuela Pública Itinerante, donde los maestros argentinos hoy dan la pelea por un aumento salarial. Como anunciaron la semana última en rueda de prensa el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y de la CTA Autónoma, Pablo Micheli, será un día que reafirmará el camino de la unidad de acción para enfrentar una política de ajuste que está produciendo un millón y medio de nuevos pobres en la Argentina. “Estamos reclamando contra una política de cercenamiento de los derechos laborales, contra los despidos, contra las suspensiones que se están dando a lo largo y a lo ancho del país, en el marco de una economía que está cada vez más deprimida, cada vez más en recesión y una inflación que sigue aumentando”, apuntó Yasky. De otro lado la otra gran central CGT (Confederación de Trabajadores de la Argentina), organizó un encuentro con sus miembros en el Estadio Pepsi Music Obras Sanitarias a las 11:00 hora local, en el que, según trascendió, habrá un discurso con duras críticas al Gobierno, reportó Ámbito Financiero. Al margen de estas movilizaciones también habrán concentraciones en el emblemático Obelisco porteño y la Plaza de Mayo, encabezadas por otros grupos políticos. Las movilizaciones por el Día de los Trabajadores se dan en un duro contexto en esta nación austral, en medio de las protestas y paros que se han sucedido en los primeros meses de este año de varios sectores por aumentos salariales para compensar la inflación y el alza en los servicios, y de miles de desempleados. (Con información de Prensa Latina) Salarios y empleos dignos piden trabajadores españoles Las dos principales organizaciones sindicales de España realizaron hoy más de 70 manifestaciones en todo el país, ante lo que consideran escasa voluntad del gobierno conservador de Mariano Rajoy de revertir sus regresivas políticas económicas. Bajo el lema No hay excusas, Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT) llamaron a los ciudadanos a salir a las calles este Primero de Mayo para exigir empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social. Entre sus reivindicaciones con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, los sindicatos incluyeron una vez más la derogación de la impugnada reforma laboral del ejecutivo del derechista Partido Popular (PP), aprobada en 2012. Para el líder de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, se trata de demandas básicas en un contexto caracterizado por el desempleo masivo, la pobreza y la desigualdad. A todo ello, Fernández Toxo sumó el actual ‘tufo de corrupción que aflora con toda su crudeza y que integra la vida política social y económica de España’, en alusión a los múltiples escándalos de irregularidades en las filas del PP de Rajoy. Son motivos más que suficientes para llamar a la ciudadanía, trabajadores y desempleados a acudir a las protestas convocadas para este Primero de Mayo, enfatizó el dirigente en la rueda de prensa ofrecida hace unos días para explicar los actos de este lunes. Su homólogo de la UGT, José Álvarez, pidió también convertir esta jornada en un masivo ‘grito’ para reclamar responsabilidades políticas ante la situación de corrupción que vive este país europeo. ‘No es soportable escuchar cada mañana un nuevo caso de corrupción y ver que no se toman medidas de responsabilidad política, ni estructurales y legales para acabar con esta lacra que tanto daño moral, ético y económico está causando’, advirtió Álvarez. A juicio del secretario general de CC.OO., España necesita de manera urgente encarar un proceso de regeneración de su democracia, porque hoy ya no es suficiente con las palabras o con los gestos, declaró. Ambas centrales obreras se pronunciaron por un auténtico plan de choque que apueste por la creación de empleo de calidad para permitir a los españoles recuperar los derechos perdidos con las lesivas transformaciones realizadas por el PP en el mercado laboral. Hay que conseguir estabilidad y calidad del empleo, que es precario por el tipo y duración de los contratos, aseguraron, tras poner el foco también en la lucha contra la desigualdad salarial de género. Tanto Fernández Toxo como Álvarez dijeron que este año las manifestaciones deberían visualizar que ‘frente a la España de la propaganda, hay una España que sufre cada día’. (Con información de Prensa Latina) Miles de personas se manifiestan en Madrid contra la corrupción Miles de personas manifestaron el lunes en Madrid para defender los derechos de los trabajadores y “contra la corrupción”, uno de los lemas de las marchas del 1 de mayo, constató una periodista de la AFP. La manifestación del centro de la capital se produjo tras el estallido de un nuevo escándalo del Partido Popular, en el poder, sospechoso de malversación de fondos públicos en la administración de una empresa pública

regional de gestión de aguas. El partido de izquierda radical Podemos, como Izquierda Unida (extrema izquierda) instaron a los ciudadanos a tomar las calles no únicamente por “empleos dignos” sino también “contra la precariedad y la corrupción”. “El más corrupto es (Mariano) Rajoy”, jefe del gobierno conservador, rezaba una de las pancartas que portaban los manifestantes en la plaza de la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, donde terminaba la marcha a las 14H00

(12H00 GMT). “Es el principal problema del país”, explica José Martín, de 59 años, antiguo trabajador de Bankia, una entidad salpicada por varios escándalos de malversación. “Vacían las cajas del Estado”, declara su mujer, Carmen

Juárez, funcionaria de 56 años, denunciando “recortes claros en educación, en sanidad”. “Es indecente”, lamenta. “Es insoportable la corrupción que tenemos en este país”, protesta, indignada, otra manifestante, Dolores Sanz, de 69 años, haciendo gala de un sentimiento cada vez más extendido. Según los sondeos, los españoles sitúan la corrupción justo por detrás del paro en la lista de sus principales preocupaciones. “Está todo enlazado: si hay corrupción, el dinero se va y no hay dinero para lo importante, que es el sueldo de la gente”, denuncia esta exempleada de hospital, militante de Podemos. (Con información de AFP) Organizaciones sindicales sirias homenajean a la clase obrera Los trabajadores sirios reiteraron su determinación y apoyo al Ejército y el pueblo en la lucha contra el terrorismo en ocasión del Día Internacional de la clase obrera, declararon hoy organizaciones sindicales, políticas y del Gobierno nacional. En ese sentido, ‘mantenemos todos los esfuerzos en la producción en medio de las actuales y difíciles circunstancias’ en cooperación estrecha con los organismos gubenamentales y socisles, afirma una declaración de la Federación General de Sindicatos. Jamal al Qaderi, presidente de la Federación, elogió los esfuerzos de la clase obrera para sobrevivir a la guerra económica y a las injustas sanciones unilaterales impuestas por los estados occidentales, y enfrentar la devastación causada a las fábricas e infraestructuras por los terroristas. A su vez, el Partido Socialista Arabe Al Baath divulgó un comunicado en el que ‘los trabajadores sirios seguirán siendo la fuerza impulsora, el principal pilar del proceso de desarrollo y un símbolo de sacrificio’ y hacer causa común ‘para mejorar las condiciones de vida de los sirios en todos los aspectos. Como parte de los diversos actos en todo el país, el primer ministro Imad Khamis, visitó varias instalaciones industriales en la capital y expresó que: ‘Hemos venido aquí para transmitir las felicitaciones del presidente Bashar Al-Assad a los trabajadores de Siria que han demostrado ser un ejemplo para el mundo y su tarea es esencial en el enfrentamiento a la injusta guerra terrorista y en la reconstrucción y el mantenimiento de la infraestructura’. Horas antes de la fecha internacional, del trabajo, sesionó en Damasco, la Octava Sesión de la Federación General de Sindicatos de Siria y en la cual Khamis destacó la importancia de la cooperación y coordinación entre todos para promover la acción positiva en la economía del país. Al respecto, indicó que se asignó este año una suma 300 mil millones de libras (600 millones de dólares) para relanzar el proceso de producción como parte de los esfuerzos para rehabilitar los daños contra las instalaciones de agua, energía y el sector de servicios, los cuales asecienden a más de cuatro mil millones de dólares. En la reunión, el miembro de la Dirección Nacional del partido Baath y jefe del Buró de Trabajadores, Mohamed Shaaban Azzouz, reveló que más de cinco mil trabajadores perdieron la vida a consecuencia de ataques terroristas contra sus fábricas o en atentados mientras se dirigían a sus labores. Por su parte, el ministro de Industrias, Ahmed Al-Hamu, dijo que pronto se inaugurarán las plantas de fabricación de sueros y de vidrios, e informó de un plan para revitalizar el sector mediante la exención de los productos nacionales del Impuesto de Consumo y eximir a los equipos y las maquinarias importadas de los derechos aduaneros. En el encuentro de la Federación de Sindicatos sirios también intervino el ministro de Electricidad Zuhair Kharbotali, quiebn informó que actualmente se ejecutan dos importantes proyectos a un costo de mil 500 millones de dólares y que generarán cerca de mil 200 megavatios, anunciando que estarán en servicio a mediados del presente año. Mencionó además que se construye una línea eléctrica de alta tensión desde Hama hasta Alepo, con una longitud de 170 kilómetros con un costo total de alrededor de 7 mil millones de libras sirias (14 millones de dólares), y ul porcentaje de ejecución que llega al 70 por ciento. El encuentro previo al 1 de Mayo de los sindicatos con las autoridades y organizaciones políticas y sociales, es una muestra de lo que hace Siria frente a la guerra impuesta y el terrorismo, en pro de la unidad de la clase obrera con el pueblo, el Gobierno y las Fuerzas Armadas y desde su creación como Federación General el ocho de marzo de 1938. (Con información de Prensa Latina) Se producen enfrentamientos en manifestación en París Las fuerzas del orden se enfrentaron a grupos de encapuchados esta tarde en París al inicio de una manifestación sindical de celebración del Primero de mayo en la que participaban miles de personas. Al menos dos agentes antidisturbios, según la prefectura de Policía, sufrieron heridas al lanzar cócteles molotov varias decenas encapuchados, que se habían colocado delante del cortejo, organizado en la plaza de la República por la Confederación General del Trabajo, Fuerza Obrera, la Federación Sindical Unitaria y Sud. Los antidisturbios lanzaron granadas lacrimógenas para separar a los alborotadores del resto de manifestantes, que estuvieron parados antes de reanudar la marcha programada en dirección de la plaza de la Nación. Los encapuchados llevaban algunas pancartas en los que mostraban su rechazo a tener que elegir entre los dos candidatos que se han calificado para disputarse las presidenciales francesas el próximo domingo, el socioliberal Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen. Los sindicatos franceses celebran, precisamente, el Primero de mayo divididos sobre cómo hacer frente al ascenso de Le Pen, ya que mientras los "reformistas" han pedido el voto explícitamente para Macron, los más izquierdistas no quieren que se les asocie con un programa socioliberal que critican. (Con información de EFE)

