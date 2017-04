La Colmenita trae nueva propuesta televisiva este verano

Luego de esperar días para escribir una nota sobre el soplo de La Colmenita en la televisión, este sábado me desperté marcando cualquier cantidad de números telefónicos, buscando a Carlos Alberto Cremata, Tin, sencillamente para sus niños y para Mí también.

Y bueno después que en ningún lado me dieron el teléfono (o los teléfonos) decidí escribir un correo pidiéndole algunos datos, y de momento digo: el 113. ¿El 113 me dijo mi Pepe Grillo?. Pero lo marqué y me dieron los teléfonos que eran, justamente cuando Tin estaba respondiendo mi correo. ¡Y después hablamos mal de las comunicaciones, si a veces estas son más eficientes que los amigos!.

Tin me escribió “¡Dispara, pero dispara al pecho!”, cuando lo amenacé con un cuestionario largo, tipo cuéntame tu vida, que estoy ya preparando.

Mientras les cuento que Tin me dijo “El Director soy yo – “mangui-palito-chino” (y Danilo Sirio de Director para la TV) y Karel Renzoli de co-director para exteriores.”

A ese trío se une “Ángel Alderete va a ser el Director de Fotografía (te imaginas!, para mi es “algo más que soñar”) y Yasser and the gang (el de Sonando y Bailando) será el Diseñador ó Director de Arte…En fin, que “si me he sentido mejor, no me acuerdo”.

¿Y cómo será pregunté? “Son programas de participación, entre 10 y 14 (un paquete) y saldrán todos los domingos de las vacaciones en los meses de julio y agosto”. Inmediatamente aclara “son de muchas cosas: Canto, Baile, Actuación, “Pruebas Sorpresas”, “Mi Talento” (donde los niños mostrarán lo mejor que se les dé) …y los niños competirán individualmente, en dúos, en tríos, cuartetos y hasta en colectivos (4 grupos de ocho niños cada uno)…Y al final lo que se premiará no es exactamente la excelencia artística en una disciplina, sino Valores (capacidad para el trabajo en equipo, altruismo, solidaridad, etc)…lo que justifica que la divisa del programa (el “tira tu pasillo” de Bailando) será la más que polémica frase Martiana: “Tener talento es tener buen corazón”. Martí inmediatamente escribe: “Solo el que tiene buen corazón, ese es el que tiene talento”

Mi ex vecino (el dice que lo sigue siendo) me confesó “ Te adelanto que estoy engolosinado, nunca había querido hacer televisión con La Colmenita, porque corro el riesgo de abandonar mi Teatro Idolatrado, o al menos no atenderlo igual, pero cada vez me enamoro más del “sistema” de trabajo en equipo de RTV. Lo estudié in situ en “Bailando”… He hecho tremendas migas con Joel Ortega a quien conocí en el último Congreso del Partido, y también con otro geniecillo que se llama Iván Barreto Gelles (gerente de Cinesoft – que es coproductora con RTV en esta aventura), nos dicen “Los tres Mosqueteros”, ja, j aja”.

En fin cruzo los dedos por ese programa de La colmenita en la TV. Al final RTV casi todo lo hace bien, ahhh y otra noticia que me dijo Tin “Mami (Iraida Malverti, por si alguien no lo sabe) está en otro proyecto Genial con RTV para rehacer “con todos los hierros” sus “Cuando yo sea Grande” de los años 90. Buenísimas noticias ¿no?

(Con información de Portal de la Televisión Cubana)