Efecto Trump impulsa a las audiencias de grandes medios estadounidenses (+ Video)

Pese a los ataques de Donald Trump, la audiencia de la cadena CNN se duplicó y el diario The New York Times sumó centenares de miles de nuevos suscriptores.

La prensa escrita, la radio y la televisión, a pesar de los intentos del presidente por desacreditarlos, experimentaron una aceleración en la campaña presidencial, la volvieron a sentir durante las elecciones y acaban de tener un tercer empujón en los primeros días de la presidencia.

En la semana de la investidura, la audiencia promedio de la cadena de noticias CNN casi se duplicó (aumentó 94 por ciento) unos días después de que Trump acusó al medio de difundir informaciones falsas .

Regularmente criticado por el presidente desde el comienzo de su campaña, el cotidiano The New York Times obtuvo casi 300 mil nuevos abonados entre finales de septiembre y finales de diciembre, lo que representa un aumento de 19 por ciento en solo tres meses. El diario no ofrece cifras sobre la evolución de ventas de su edición impresa.

En tanto, en la radio pública NPR, la audiencia de su programa informativo All Things Considered repuntó 20 por ciento en noviembre, según cifras recientes entregadas a la agencia de noticias Afp.

Este incremento de audiencia llega a todos los medios estadunidenses, incluidos los conservadores.