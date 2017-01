Real Madrid golea al Granada e iguala récord del Barcelona de juegos consecutivos sin perder

El Real Madrid goleó 5-0 al Granada (19º) este sábado y suma su 39º partido consecutivo sin perder, igualando el récord del Barcelona, mientras que el Atlético se impuso al Eibar (2-0) y se mete en puestos de Liga de Campeones provisionalmente.

Los blancos lograron la victoria en el Santiago Bernabéu merced a dos goles de Isco (12, 31) y los otros de Karim Benzema en posible fuera de juego (20), Cristiano Ronaldo (27) y del brasileño Casemiro (58).

Si el equipo de Zidane no pierde con el Sevilla el jueves en Copa del Rey obtendrá el récord en solitario de imbatibilidad en el fútbol español.

De esta forma, el conjunto blanco refuerza su posición de líder, con 40 puntos, seis más que el FC Barcelona. El cuadro culé disputa el domingo su partido ante el Villarreal, pero el Real Madrid cuenta con un partido menos, aplazado por la disputa del Mundial de Clubes en diciembre.

El Real Madrid de Zidane vislumbra ya el récord de la Juventus de Turín de Antonio Conte, que sumó 43 partidos seguidos sin perder entre 2011 y 2012.

En los prolegómenos del partido, Cristiano Ronaldo, galardonado en diciembre con su cuarto Balón de Oro, ofreció el trofeo a los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El astro luso lo celebró con un gol de cabeza a centro del brasileño Marcelo, que superó al arquero mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa. Ronaldo suma 11 goles en Liga, uno menos que el barcelonista Leo Messi.

En Ipurua, el Atlético de Madrid no podía dejarse puntos si no quería despedirse definitivamente de la lucha por el título y el equipo de Diego Simenone no falló, imponiéndose con tantos de Saúl Ñíguez (54) y del francés Antoine Griezmann (74).

Con estos tres puntos, el Atlético suma 31 y es cuarto, superando a Villarreal y Real Sociedad, ambos con 29.

La Real recibe este sábado al Sevilla, tercero con 33 puntos, mientras que el Villarreal jugará el domingo contra el Barcelona, segundo con 34 puntos.

(Con información de AFP)