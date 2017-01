Turquía duda sobre uso de base aérea por la OTAN

El gobierno de Turquía planteó dudas en el uso de la base aérea de Incirlik, en el sureste del país, por parte de la OTAN al no prestar ningún servicio en su lucha contra el Estado Islámico (EI). El ministro de Asuntos Exteriores turco, Mevlüt Cavusoglu, señaló que ni los Estados Unidos ni los miembros de la coalición desplegados en Incirlik apoyaron la ofensiva militar diseñada por Ankara para tratar de arrebatar la localidad siria de Al Bab al grupo yihadista.

El responsable de la diplomacia aseguró a la agencia de noticias Anadolu no haber recibido por parte de sus aliados el apoyo aéreo prometido desde la base militar, y se preguntó sobre el propósito de Incirlik “si no proporciona apoyo aéreo contra el EI en la operación más sensible para nosotros”.

Al tiempo reconoció que las relaciones con EE.UU. atraviesan una crisis de confianza debido al apoyo que Washington presta a las denominadas Unidades de Protección Popular, milicias kurdas del norte de Siria que Ankara considera un grupo terrorista.

Además por el retraso en el proceso de extradición del clérigo musulmán Fetullah Gülen, principal sospechoso de organizar el golpe de Estado del 15 de julio. Sobre esta cuestión, Cavusoglu lamentó que el líder religioso, exiliado en EE.UU. desde 1999, “amenace libremente a Turquía, de instrucciones y envíe mensajes”, sin que Washington dé muestras de querer entregar a Gülen a la justicia turca.

También hoy, el ministro de Defensa turco, Fikri Isik, cuestionó el funcionamiento de Incirlik teniendo en cuenta que durante años Turquía ha sido miembro de la OTAN y que una coalición de países aliados se estableció en la estratégica base, cercana a la frontera con Siria, en julio de 2015 con el objetivo de luchar contra el EI.

(Con información de PL)