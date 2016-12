Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán actuará en EEUU

Un formato reducido de la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán de Cuba participará el próximo 5 de enero en un concierto comunitario en Estados Unidos, informó hoy el Ministerio de Cultura.

Por invitación realizada mediante el Proyecto Horns to Havana el conjunto de 14 alumnos tocará en el George and Joyce Wein Jazz and Heritage Center y dos días después intervendrá en la Conferencia JEN (Jazz Education Network).

Junto a los aprendices, viajarán a Nueva Orleans dos profesores invitados por la prestigiosa institución Jazz Preservation Hall.

El Ministerio de Cultura de Cuba reconoce el hecho como el primer intercambio de esta naturaleza, aunque el proyecto Proyecto Horns to Havana mantiene una larga relación de intercambios con el Centro Nacional de Escuelas de Arte.

A principios de 2016, la mencionada Jazz Band de estudiantes cubanos sostuvo en esta capital un encuentro con el Jazz at Lincoln Center, de Estados Unidos.

Cuba es un país con una larga tradición de jazz y este mismo mes realizó la 32 edición del Festival Internacional Jazz Plaza, uno de los eventos artísticos más trascendentales de Latinoamérica.

A la cita acudieron músicos de 10 países, entre ellos, artistas estadounidenses de gran calibre como Terence Blanchard, The Snarky Puppy y Christian McBride.

(Con información de Prensa Latina)