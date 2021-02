Un reino para la felicidad

Las fotografías de John Drysdale son emocionantes, tiernas, divertidas, a menudo emocionantes, pero por razones más que obvias.

Es cierto que no todos los días se ve a un león que se hace amigo de un perro. Quizás los elefantes no suelen ir a pescar, y los loros generalmente no tienden a holgazanear en sillas de playa, junto a sus compañeros humanos.

En sus instantáneas, los lazos esenciales de amistad trascienden las apariencias, las expectativas y las tradiciones. Los gatos pueden amar a los ratones, los bulldogs pueden criar ardillas y los zorros pueden proteger a los polluelos.

Con una mirada refrescante y honesta, Drysdale ha captado las infinitas maneras en que las criaturas que habitan la tierra pueden otorgarsey felicidad unas a otras. No importa que un burro y un niño estén acurrucados en el sofá, o que un chimpancé esté tomando el sol con su familia humana junto a la piscina. La amistad es donde la encuentras.

(Tomado de Cultura inquieta)