Las mejores fotografías de viaje para recorrer el año 2020

En los albores de cumplirse un año desde que el coronavirus hiciera su primera aparición en Europa, la pandemia del SARs-CoV-2 continúa teniendo un impacto inevitable para el desarrollo normal de nuestras vidas. Es por ello que la presente edición del Travel Photographer of the Year -TPOTY- se ha nutrido de las fotografías tomadas por sus participantes, bien cerca de sus hogares, o bien en aquellos lugares en los que han quedado temporalmente varados a causa de los encierros y confinamientos decretados como medida de protección en todo el mundo.

A consecuencia de ello, cada uno de nosotros, en una u otra medida, hemos visto este año coartada nuestra libertad de movimiento, y al igual que nuestras personas físicas, nuestros sueños se han visto obligados a permanecer en cuarentena hasta nuevo aviso.

Sin embargo, si una buena fotografía tiene una cualidad, esa es la de transportarnos hasta los momentos y lugares más variados hoy sin apenas la necesidad de levantar la vista de una pantalla que, bien entendida, puede ser una ventana al mundo.

Es por ello que las imágenes ganadoras del certamen global Travel Photographer of the Year tratan de ofrecernos una visión diferente de la vida durante 2020. En un año en que viajar ha sido, si no difícil, imposible para la inmensa mayoría de nosotros, la competición nos ofrece una variada gama de destinos a los que llegar tras asomarnos a esa ventana.

Aquí les presentamos algunas de ellas.

(Tomado de National Geographic)