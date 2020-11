Un pueblo así no se improvisa (+ Fotos)

“Un pueblo, aunque sea pequeño, si es un pueblo digno, si es un pueblo unido, si es un pueblo inteligente, no hay quien lo venza, no hay quien se le imponga”. Fidel (1959)

El poeta Nicolás Guillén escribió al triunfo de la Revolución Cubana: “En esto que vemos hoy, el entusiasmo disciplinado y organizado, la Revolución en marcha ascendente, el apoyo total al Gobierno, como no lo había tenido jamás gobierno alguno. Un pueblo así, no se improvisa. En Cuba se ha producido una Revolución y esta no es un fenómeno estático, sino extremadamente móvil, que avanza sin remedio” .

“Es cierto, dijo, el imperialismo dista muchísimo de estar ocioso y planea, con reaccionarios de la peor laya, dentro y fuera de Cuba, el ataque a la Revolución. Pero eso no significa sino que la lucha va a ser dura en este año que comienza, como también lo fue en su día el choque entre los patriotas cubanos y las tropas españolas” .

“No olvidemos, sin embargo, que la Revolución triunfará. ¿Ni quién podrá derrotarla, sino barriendo en peso el pueblo de la isla, hazaña prohibida a cualquier fuerza humana, o haciendo que el mar nos trague a todos cataclismo problemático por demás?”

Cubadebate y el sitio Fidel Soldado de las Ideas les proponen una selección de fotografías del líder histórico de la Revolución, junto al pueblo, un pueblo “digno, inteligente” y “que no se improvisa”.