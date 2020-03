Miles de puertorriqueños rinden tributo a Rafael Cancel Miranda

La bandera por la que siempre luchó acompaña a Rafael Cancel Miranda en su féretro. Foto: Ramón Frontera / CubadebateSan Juan, Puerto Rico. (Especial para Cubadebate) Las exequias que el Pueblo Puertorriqueño le rinden al Héroe Nacionalista, Rafael Cancel Miranda, han iniciando en las primeras horas del día de hoy, viernes 6 de marzo de 2020. Miles de puertorriqueños hacen largas filas para ofrecerles su respeto y su agradecimiento por toda una vida dedicada a la lucha independentista. Rafaelito, como cariñosamente le llamaban, falleció el 2 de marzo de 2020, a la edad de 89 años, en su hogar, acompañado de sus seres queridos.

Los actos se extenderán durante 3 días, en San Juan, la ciudad capital y en Mayagüez, su ciudad natal. En la tarde del 8 de marzo será el sepelio.

Líderes del Partido Independentista Puertorriqueños, organizaciones políticas, sindicales y varios exprisionero políticos, entre ellos Oscar López Rivera, se unieron con los diferentes sectores del Pueblo, para despedir y celebrar la vida de Rafaelito.

Rafaelito, fue una figura relevante y destacada en la lucha por la independencia de Puerto Rico. Junto a otros Compañeros del Partido Nacionalista, participó en el ataque a la Cámara de Representantes de Estados Unidos de Norte América, el 1 de marzo de 1954. El propósito de esa misión militar era el denunciar mundialmente la situación colonial de Puerto Rico y el reclamo de su libertad. La fecha fue escogida para repudiar el hecho de que había sido el 1 de marzo de 1917, cuando los Estados Unidos, necesitados de tropas para la Primera Guerra Mundial, impusieron la ciudadanía estadounidense en la isla con el fin de reclutar soldados para el frente de batalla.

Estuvo encarcelado en las prisiones estadounidenses por 25 años. El reclamo mundial y la intervención directa del gobierno cubano, lograron que él y sus compañeros pudieran lograr la libertad y volver a su amada Patria. Desde su regreso hasta sus últimos días se mantuvo plenamente en la lucha por la independencia. También participó activamente por la liberación de los Cinco Héroes.

Junto a la bandera de Puerto Rico, cerca de su ataúd, también se colocaron las banderas de los países de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Países que él amaba, respetaba y admiraba mucho.

“Como sé que algún día cruzaré las aguas del rio, sólo pido a mis amigos me despidan con sonrisas”.

“Pues yo me iré sonriendo, todo lo di y nada quise, y me iré como un hombre libre, lleno de buenos recuerdos”.

Rafael Cancel Miranda.