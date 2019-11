Fidel y Eusebio bajo el telón de La Habana Vieja (+Fotos)

Una relación entrañable mantuvieron siempre el historiador de La Habana, Doctor Eusebio Leal Spengler, y el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz.

Con el paso de los años Leal ha comentado en diversas ocasiones sus primeros contactos con Fidel para la restauración de La Habana Vieja.

Cuando Fidel llegó me preguntó “¿Qué necesitas?” y le respondí “nada”. Y me dijo “¿por qué?” y le dije “porque si yo empiezo a pedirle usted no vuelve nunca”.