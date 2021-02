La censura a un experto en derechos humanos sobre Venezuela y Cuba

Basado en un texto de Geraldina Colotti.- Alfred de Zayas trabajó, durante seis años, como experto independiente para la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Sobre el bloqueo a Cuba, sobre la Ley Helms-Burton, asegura que son ilegales según el derecho internacional. Pero que esto vale de poco: EEUU los aplica por la fuerza y el chantaje.

¿Cuándo cambiarán las cosas?, se pregunta. Cuando cien países respondan a las sanciones de EEUU con sanciones a EEUU. Y cuando la Corte Internacional de Justicia condene a sus miembros por los crímenes de lesa humanidad que implican.

De Zayas relata su experiencia en Venezuela. Llegó en 2017, enviado por Naciones Unidas, y muy prejuiciado –reconoce- por la “caricatura distorsionada” de los medios sobre aquel país.

Conversó con todas las partes: gobierno, oposición, patronal, iglesias, sindicatos, ONG…

Y redactó un informe que no gustó nada a la prensa corporativa, especialmente a la llamada “liberal” en EEUU (The New York Times, The Washington Post, CNN…) Fue censurado, recibió amenazas y sufrió una enorme campaña de desprestigio.

El informe contenía críticas al gobierno de Caracas, que cumplió a rajatabla con sus propuestas, incluida la liberación de presos.

Pero no fue suficiente. De Zayas cometió el pecado de cuestionar la visión única del Poder sobre Venezuela. Y de condenar las sanciones y guerra económica desde Washington.

Demasiado para la prensa liberal… e “independiente”.

(Tomado de Cuba información)