Dariel Fernández: Nueva revelación del picheo pinareño

Cuando se habla sobre lanzadores vueltabajeros siempre se dice que su asentamiento histórico viene de los equipos de las décadas del 70´ y 80´ del siglo pasado. A la ya larga lista de esos valiosos serpentineros hay que agregar nuevas figuras del segundo decenio de este siglo: el zurdo Liván Moinelo Pita (25) y el derecho Raidel Martínez Pérez (24), ambos contratados en Japón ya por varios años y en plena juventud. Una promesa vueltabajera se asoma pujante con resultados y condiciones para imponerse en el montículo; el zurdo Dariel Fernández Baas (23), está en su tercera Serie Nacional.

En su familia a todos les gusta el béisbol, pero nadie tuvo destaque en este deporte. Es hijo de campesinos, en el sanjuanero barrio de Curamagüey, del kilómetro 15 carretera a San Juan y Martínez, cerca del entronque a San Luis. Su papá cultiva la tierra y su mamá es obrera de escogida. Cuando niño iba a entrenar a un estadio cercano a su casa donde dos profesores de las categorías menores -Luis Alberto Beunes y Michael Gómez- iban a enseñarles a jugar. Ahí aprendió el ABC de este deporte. No pasó por pirámide ni escuela de béisbol alguna, por lo tanto, nunca participó en eventos nacionales de categorías anteriores.

- ¿Qué función te encaja mejor, relevista o abridor?

- Creo que me encaja más ser abridor, de hecho, es la que más me gusta para desenvolverme, me ha traído muy buenos resultados hasta hoy.

- ¿A quién le agradeces haberte convertido en pitcher?

- Ahí tengo varios nombres que mencionar. Los profesores Raciel, Bosmenier y Pita, que también me decía que podía ser buen lanzador por la condición de zurdo.

- ¿Has tenido enseñanza de algún pitcher zurdo pinareño como Faustino Corrales?

- He tenido la posibilidad de tener intercambio de conocimientos y muchos consejos de buenos pitchers zurdos como Omar Ajete y Faustino Corrales, además del profesor Cortina (José Manuel), a quienes les tengo que agradecer por cada consejo que me han dado.

- ¿Qué lanzamientos tienes en tu repertorio?

- Mi repertorio aún es algo que debo mejorar, por ahora trabajo con la recta de cuatro y dos costuras, curva, slider y el cambio, que lo he ido introduciendo ya con buenos resultados.

- ¿Hasta cuántas millas te han medido?

- La velocidad máxima que me han marcado las pistolas es de 91 mph. Eso fue recientemente.

- De tu actuación reciente frente a Industriales, sobre qué lanzamientos te dieron los dos jonrones del Latinoamericano. ¿Fue solicitado por el cátcher, el banco o tu inspiración?

- Los jonrones en el Latino fueron con rectas que se me quedaron en una zona muy cómoda, tomé la decisión de hacer esos lances, pero fallé en la ubicación y salieron las dos conexiones.

- En algún momento en la última conferencia de prensa del Latino dijiste que no estabas preparado o no pensabas que te iban a utilizar como abridor...

- Tenía mi rol dentro del equipo: venir ocasional contra bateadores zurdos y no pensaba que iba a cambiar de función. Pero bueno se dio una necesidad en el equipo y lo hice bien. Estoy asumiendo de la mejor manera que puedo, para poder aportarle a mi equipo y a la afición.

- ¿Aspiraciones dentro del béisbol?

- Quiero triunfar en este deporte, es mi sueño de niño. Quiero vestir el traje de las cuatro letras (CUBA) y bueno ir por metas grandes.

- ¿Tu ídolo?

- Liván Moinelo es ejemplo a seguir, de superación y sacrificio, y admiro el gran pitcher que es, me gustaría triunfar como él.

- ¿Cómo es tu entrenamiento habitual?

- Me dicen mis profesores a diario lo que me toca hacer, además por mi cuenta incluyo varios ejercicios que me ayudan aún más a fortalecer y crecer en velocidad y control.

La participación en las dos series precedentes de Dariel Fernández no fue significativa. En la 60 Serie Nacional como abridor acumula 6 juegos iniciados, tres ganados, dos perdidos, 33.2 innings, le batean para 229 ave los bateadores contarios, pcl 1.34, ha ponchado a 16 y otorgado 12 bb, no ha acumula deadball ni baulk, con 3 wild pitches. Como relevista no tiene ganados ni perdidos y labor muy efímera.

El MsC. Raciel Sánchez es el entrenador principal en el equipo Pinar del Río y accedió a hablar sobre Dariel “entre sus virtudes te puedo decir que tiene juventud, es inteligente, posee poder de análisis, buena defensa en la lomita de lanzar, velocidad y control. Le gusta entrenar bien, que no es lo mismo que ir a entrenar, mejora en cada sesión.

En su consideración debe mejorar su masa muscular, seguir trabajando el control, tener más confianza en sí mismo y seguir aprendiendo de la táctica.

Entre los planes futuros de este joven pelotero es cursar la licenciatura en deportes el próximo curso escolar.

Antes de terminar Dariel, pidió enviarle un mensaje a sus parciales: “Para los aficionados y verdaderos seguidores les digo que esperen más de mí, que voy por más y que nunca dejen de creer en nuestro equipo, que está echo de grandes guerreros, a pesar de cualquier deficiencia que podamos tener. Salimos cada día a dar guerra y darlo todo en el terreno por llevarnos la victoria y darle alegrones a ese gran pueblo, a nuestro Pinar del Río”.

(Tomado del perfil de Facebook del autor)