Parque Científico-Tecnológico de La Habana: Creación, Crecimiento y Competitividad

Hace nueve meses Canal USB visitó el Parque Científico-Tecnológico de La Habana, una incubadora de proyectos de I+D+i que se nutre de universidades del país, empresas y centros de investigación. La semana pasada quedó constituido oficialmente el Consejo Técnico Asesor de esa Sociedad Mercantil que ya cuenta con una cartera de 40 proyectos y que reúne empresas del sector estatal, no estatal y extranjera.

Con el objetivo de conocer más detalles sobre la constitución del Consejo Técnico Asesor y su papel en el Parque Tecnológico, los avances de ese espacio en tiempos de pandemia, los contratos cerrados y las proyecciones para 2021, Canal USB regresó a la Universidad de las Ciencias Informáticas para conversar con Rafael Luis Torralbas Ezpeleta, presidente de la Sociedad Mercantil del PCT de La Habana.

¿Cuál es el objetivo de este Consejo Técnico Asesor en el PCT? ¿Cómo fue seleccionado? ¿Qué entidades y sectores de la sociedad involucra?

El Consejo Técnico Asesor se subordina a la Junta Directiva de la Sociedad Mercantil Parque Científico Tecnológico de La Habana y funciona como un órgano asesor y consultivo en temas estratégicos de carácter técnico y para el análisis y aprobación de proyectos de I+D+i en el sector TIC y áreas relacionadas. En el futuro, también pondremos a su consideración las propuestas de nuevas Entidades de Base Tecnológica que se incubarán en el PCT.

La selección de los profesionales para el CTA se basó en la experticia en la evaluación de proyectos de I+D+i en diferentes áreas del conocimiento asociadas a las TIC, años de trabajo en el sector empresarial o en la academia. Tratamos de que la procedencia fuera heterogénea, no por resaltar una u otra entidad, sino para contar con diferentes perspectivas de la gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación en función del desarrollo. Contamos con expertos de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la Universidad de La Habana y la CUJAE, de las empresas DESOFT, XETiD y DATYS y del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones.

La propia dinámica del funcionamiento del CTA, deja abierta a futuro la posibilidad de crecer con nuevos expertos o de crear Grupos Temporales de Trabajo para la evaluación de determinados proyectos que por su complejidad lo ameriten.

Hace nueve meses publicamos el primer trabajo sobre el PCT, más o menos el tiempo de incubación de un bebé en el útero materno. ¿Cuáles han sido los avances en este tiempo de enfrentamiento a la pandemia?

Los avances han sido muchos, a pesar de las lógicas restricciones impuestas por la pandemia. Ha sido una especie de tregua fecunda.

En primer lugar, y aunque aún no está terminada completamente, se avanzó de forma importante en la conclusión del Edificio que será la sede del Parque. Estamos ahora en los detalles finales de la obra civil y en la puesta en marcha de los sistemas tecnológicos. Igualmente estamos haciendo una intervención importante en la ambientación del edificio con la identidad corporativa del PCT.

En segundo lugar, logramos que la Sociedad Mercantil gestora del PCT esté completamente operativa como organización empresarial. Contamos con todas las inscripciones requeridas para tener personalidad jurídica, con el 100% del capital de trabajo inicial, con los primeros directivos y trabajadores que van conformando un pequeño, pero muy profesional equipo de trabajo; y como hito importante en este período, logramos cumplimentar todos los requisitos para inscribirnos como el primer Parque Científico Tecnológico de Cuba en el Registro Nacional de Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA. Esto último nos acredita nacionalmente, nos habilita para recibir los beneficios e incentivos que por Ley se ofrecen a estas organizaciones y constituye sin dudas una importante carta de presentación en el escenario internacional. La constitución del CTA que ya comentamos, es otro importante logro desde el punto de vista organizativo.

En tercer, y no menos importante lugar, hemos trabajado muy duro en la identificación de oportunidades, para conformar nuestra cartera de proyectos. Aquí hemos seguido la premisa, que mantendremos a futuro como pilar fundamental, de escuchar todas las iniciativas que nos tocan a la puerta. Gracias a esta labor tenemos identificadas 33 oportunidades de proyectos con el sector estatal, 6 con el sector no estatal y 1 proyecto con una compañía extranjera, para un total de 40. Hemos firmado 7 instrumentos jurídicos; para consolidar alianzas estratégicas, recibir ingresos como fuente de financiamiento e incubar proyectos de I+D+i.

Debo reafirmar algo que he dicho en varias ocasiones y no quiero perder la oportunidad que nos brinda Canal USB, y es la grata impresión que nos ha dejado el intercambio con el sector no estatal, donde hemos conocido varias iniciativas con resultados promisorios y con un desempeño altamente profesional.

La infraestructura aún no está terminada, un elemento importante si hablamos de servicios que necesitan de grandes estaciones de trabajo, capital humano y tecnología. Teniendo en cuenta los estragos que dejó la pandemia para la economía mundial, ¿para cuándo estima que estará lista la edificación?

Los avatares de la pandemia ralentizaron un poco la terminación y han complejizado el acceso a algunos recursos, sobre todo de importación. No obstante a ello, el edificio está en su fase de entrega y recepción parcial, pues hemos decidido explotarlo de partida en sus tres primeros niveles. La dificultad, hasta el momento, de completar suministros, nos ha obligado a poner en pausa el cuarto nivel, para lograr arrancar. La meta es ocupar los espacios de la Sociedad Mercantil antes que concluya el año y comenzar a asentar los primeros proyectos a partir de enero, en la medida que las condiciones de la entrega lo permitan. La idea es ocupar y explotar de forma progresiva.

Hemos diseñado igualmente una estrategia de trabajar cada local de proyecto según las necesidades del mismo. Esto significa que cada espacio de trabajo, reflejará desde el punto de vista de diseño, la identidad y características del proyecto que se esté incubando. Nos llevará un poco más de trabajo, pero valdrá la pena ofrecer a nuestros clientes locales a la medida de sus necesidades.

A finales de octubre se firmó el primer proyecto del Parque con una iniciativa del sector no estatal. ¿Qué viene a continuación? ¿Qué beneficios traerá para AlaSoluciones y el PCT?

A continuación, vienen dos momentos importantes. Asentar el proyecto en el Parque y comenzar a incubarlo, trabajando en nuevas funcionalidades que agreguen valor a las soluciones que venían trabajando. La interacción con la Universidad ya se materializa, a través de la inserción de dos profesionales de la UCI, que trabajarán en el proyecto como desarrolladores. En paralelo, iremos también dando forma a la iniciativa AlaSoluciones para convertirla en una nueva Entidad de Base Tecnológica.

Por otra parte, y como modelo de negocio para obtener el financiamiento necesario para la incubación del proyecto, comenzaremos a brindar servicios de valor añadido a través del Parque a clientes seleccionados, en importantes áreas como la agricultura de precisión, la inspección de torres eléctricas y de comunicaciones y la cetrería robótica. Esto se traduce en impacto directo e inmediato en el desarrollo económico del país.

Hasta el momento el PCT cuenta con una cartera de 40 proyectos. ¿A qué áreas van enfocados y qué impacto podrían tener en la economía y sociedad cubana?

La cartera es ya de 40 proyectos, con el sector estatal, el no estatal y una empresa extranjera. Para que el público pueda formarse una idea de los proyectos que estamos trabajando, te comento las líneas temáticas principales:

Gestión de Proyectos. Big Data y Analítica de Datos. Plataformas de Servicios de Internet. Seguridad Informática. Comercio Electrónico. Soluciones para la Salud. Industria Electrónica. Tecnologías Educativas. Diseño y fabricación de Vehículos No Tripulados. Internet de las Cosas. Soluciones para la industria biotecnológica y farmacéutica. Eficiencia Energética.

Con respecto al impacto prefiero esperar un poco hasta exhibir resultados concretos, pero las salidas más importantes que estamos visualizando son el sector del turismo, la salud pública, la educación, las construcciones, la producción de alimentos y la industria biotecnológica y farmacéutica. En el caso de los servicios asociados a las TIC, el Parque será el espacio donde continuaremos evolucionando las plataformas desarrolladas por la UCI, Todus, Picta y Apklis, buscando nuevas funcionalidades y modelos de negocio que aseguren su sostenibilidad.

Otro contrato importante se materializó con la empresa alemana SMaBiT. ¿Qué resultados busca esta firma y hacia qué sectores de la sociedad va enfocado?

La compañía alemana SMaBiT ha confiado al Parque un proyecto de Hogar Inteligente para desarrollar una plataforma de gestión sobre la base de dispositivos que integran y comercializan como parte de sus soluciones. De momento es nuestro primer cliente extranjero, con el cual hemos construido una relación mutuamente ventajosa que nos permitirá proyectarnos internacionalmente.

Teniendo en cuenta que, en la práctica, ya se han logrado contratos con empresas del sector estatal, no estatal y extranjera, ¿qué documentación o requisitos se necesitan para solicitar los servicios del Parque?

El acercamiento inicial al Parque es un contacto de trabajo entre la parte interesada y nuestro equipo. Luego de conocer de forma primaria la naturaleza del proyecto y de identificar las posibilidades reales de inserción, procedemos a construir de conjunto con el cliente una ficha de proyecto para la consideración del Consejo Técnico Asesor. Aquí es importante establecer las necesidades de recursos humanos, financieros y materiales y sus fuentes, para determinar qué corresponde aportar a cada parte. Las diferentes condiciones en que llega un proyecto, nos han obligado a ser creativos, y hoy hemos definido varios modelos de negocio para satisfacer a la diversidad de clientes que tocan a la puerta.

Culminado este proceso, que repito lo ejecutamos acompañando todo el tiempo al cliente, el proyecto pasa a la consideración del Consejo Técnico Asesor para su aprobación final. Con el proyecto aprobado, se firman los correspondientes contratos y comienza el período de incubación.

Hace nueve meses existían conversaciones con una empresa alemana y una española. ¿No se concretó un acuerdo con la compañía española?

Con la compañía española hemos efectuado intercambios por correo electrónico y videoconferencia, e identificado oportunidades de colaboración. La contraparte ha considerado oportuno esperar hasta la normalización de la situación epidemiológica, para planificar un viaje a Cuba y visitar el Parque.

Luego del fortalecimiento del vínculo entre la comunidad científica para dar soluciones a la pandemia, ¿se avizoran proyectos en ese sentido?

Realmente los esfuerzos del país se han concentrado en la obtención de los candidatos vacunales, las metodologías para el tratamiento de pacientes y el desarrollo de equipos médico como el respirador artificial cubano, entre otros. Aquí se han aprovechado las potencialidades de nuestra industria biotecnológica y farmacéutica y el sistema nacional de salud pública, para obtener resultados de forma rápida. En estos esfuerzos, y teniendo en cuenta que el Parque está aún dando sus primeros pasos, no hemos tenido una participación concreta.

A futuro, y a partir de los acercamientos con el Grupo Biocubafarma y el MINSAP, estoy seguro que tendremos proyectos que puedan tributar no solo a enfrentar esta pandemia, sino a impactar en la salud pública cubana y en la exportación de servicios profesionales.

En la primera entrevista me hablaste del desarrollo de una versión del sistema operativo Nova sobre un procesador de fabricación china. ¿Se han logrado avances en ese proyecto?

No hemos logrado avances en este proyecto en particular, pero en cambio hemos consolidado una alianza con la industria electrónica cubana, en específico con la empresa GEDEME, para avanzar en otros proyectos asociados a las tecnologías educativas. La idea de una versión de NOVA para el procesador de fabricación china, confiamos en poder desarrollarla a futuro, insertada en este nuevo macroproyecto.

¿Cuáles son los principales objetivos a cumplir en 2021?

El 2021 será nuestro año de despegue y entre los principales retos está el consolidar el Parque como un ecosistema de innovación, capaz de establecer sinergias con la academia y los centros de investigación, para fomentar la ejecución de proyectos de I+D+i. Entre las principales metas están:

Terminar al 100% la infraestructura inicial del PCT con sus servicios básicos y tecnológicos. Incubar no menos de 15 proyectos con resultados de impacto para la economía y la sociedad. Potenciar la prestación de servicios de alto valor añadido a partir de resultados de innovación. Crecer en nuevos clientes internacionales. Lograr la membresía a la Asociación Internacional de Parques Científicos Tecnológicos y Áreas de Innovación (IASP).

