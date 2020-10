Sabor y Tradición: Bolas de plátano, tambor de papa y pollo estofado

Mucho hablamos de cocina criolla, es, forma parte, de la cultura de nuestros pueblos. Hablamos de cocina saludable, ¿habrá algo más sano que la comida de nuestras abuelas?, aquellas que usaban los productos más naturales, entre sus condimentos, que sembraban en los tiestos que ya no tenían razón de ser o de peltres descascarados, como cafeteras, palanganas, cubos y jarros.

En los patios de ellas nunca faltaban las plantas para condimentar los alimentos, y las medicinales.

Por no hablar de las siembras de los chinos, que era muy normal verlos pasar con sus canastas, formando parte de nuestro paisaje, por las calles pregonando berro, cebollinos, ajos puerros, perejil, cilantro, culantro, rábanos, lechugas, ajíes, tomates, entre otras cosas. Eran mágicas aquellas canastas. Pero también estaban los puestos o vendutas, los vendedores ambulantes, que pasaban pregonando los productos frescos.

Hoy en día nuestra fuerza gira en dos cuestiones fundamentales, se come de todo y se come mal. Se está perdiendo la costumbre de cocinar y, lo que es peor, se está decayendo el paladar con tantos aditivos. Cambian los sabores y los olores, aquellos que salían de los fogones de las abuelas y ni hablar de la leña y el carbón. Claro, estamos en el siglo XXI y la vida va cambiando porque el mundo no se detiene, surgieron otros medios y equipos para hacer los alimentos y, a su vez, reducir el tiempo de elaboración en detrimento de los sabores y los olores. Esos que salen del fogón y su aroma llegan a nuestro olfato, denotando lo que se está cocinando.

Todo esto es difícil, es parte nuestra identidad y la nacionalidad cubana.

Buscando en Estampas de San Cristóbal, libro publicado en 1926 por Jorge Mañach, encuentro el pasaje en que Luján hace una invitación al autor a la fonda; dice:

—Aquí, hijo, se mantiene pura (por lo menos) la tradición de la cocina criolla. Así es que pediremos de lo genuino; ¿te parece? Y como yo he asentido, a poco van viniendo los platos consabidos “del patio”. La blanca y lustrosa colina de arroz, mirándose en la redondez cándida, pulida, rubia y rosa de un huevo frito; los melosos platanitos orinegros, los ásperos y “machucados”, los sabrosamente quebradizos en forma de “galleticas”; pargos, oro y rosa otra vez, de carne blanda y fina, con obscuras venillas aristocráticas; la suculencia. —“Solo para iniciados”, como dice Luján- del aguacate bien compuesto, y, al fin, la amargada dulzura de los cascos de guayaba con un cremoso quesillo. —Nada extraordinario, hijo; no estamos para lujos… Pero ¿a qué no te has quedado con más ganas? Animado por el vaporcillo aromático del café, que ya servía, aventuré: —Sí, Luján. Pero ¿no cree usted que nuestra cocina criolla es muy pobre? —Todo lo característico nuestro es pobre, hijo, poco variado… Los tipos, los modismos, el paisaje, el clima, la cocina... Pero no siempre en la variedad está el gusto… el gusto depende del paladeo… Hay que paladear bien lo nuestro: he ahí la fórmula nacional…

Hoy les traigo recetas de la cocina de nuestras abuelas, muchas conocidas y otras olvidadas. Bolas de plátano, bolas de plátano rellenas, tambor de papa y pollo estofado. Espero que algunas de las recetas las puedan hacer.

Bolas de plátano

Ingredientes (4 servicios):

Seis plátanos maduros, aceite necesario para freír y ½ taza de ajonjolí tostado.

Preparación:

Lave, pele y pique los plátanos en ruedas chanfleadas. Ponga una cacerola a la candela con el aceite, cuando esté caliente eche a freír los plátanos y cuando estén dorados sáquelos, póngalos en una fuente, aplástelos bien con un tenedor y luego tome porciones y haga bolas de plátano, páselas por el ajonjolí tostado. Sírvalas inmediatamente.

Además, y si lo desea, puede preparar un caldo y agréguele las bolas de plátano y deje espesar el caldo.

Bolas de plátano rellenas

Ingredientes (4 servicios):

Seis plátanos maduros, 1/2 taza de queso rallado, 1 taza de pan rallado y aceite el necesario.

Preparación:

Lave, pele y pique los plátanos en ruedas chanfleadas. Ponga una cacerola a la candela con el aceite, cuando esté caliente eche a freír los plátanos y cuando estén dorados sáquelos, póngalos en una fuente, aplástelos bien con un tenedor y luego tome porciones, haga bolas y haga un hueco en el centro y rellénela con queso, tápela y rehaga la bola nuevamente. Páselas por el pan rallado y vuelva a poner la cacerola a la candela y cuando esté el aceite caliente ponga las bolas a freír hasta que se doren, sáquelas y sírvalas caliente.

Tambor de papa

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro papas grandes, 3 cucharadas de aceite, 1 huevo, 1 cebolla, 2 ajíes, 6 dientes de ajo, 1 hoja de culantro, 1 hoja de orégano, ½ macito de perejil, 1 cucharadita de comino, ½ taza de pan rallado, pimienta y sal a gusto.

Preparación:

Lave y pique las papas en trozos. Limpie y pique la cebolla bien finas. Limpie los ajos. Limpie, lave y pique los ajíes en tiras finas. Lave las hojas de culantro, de orégano y de perejil. Píquelas y póngalas en un mortero o en un procesador, junto con los ajos y triture bien todo.

Ponga una cacerola a la candela con el aceite. Añada la cebolla, el ají, el contenido del mortero, el comino, la sal y la pimienta Haga un sofrito.

Cuando las papas estén blandas, refrésquelas, sáqueles y retire la cascara. Póngalas en una fuente y aplástelas con el tenedor hasta hacer un puré. Añádale el sofrito, puntéelas de sal y pimienta, adicione el huevo batido y mézclelo todo hasta obtener una masa homogénea, pásela por el pan rallado. Aplástela para hacer un tambor.

Coloque a la candela a fuego lento un sartén embarrado de aceite. Ponga la masa en el sartén, aplástela y dórela por ambos lados.

Sírvalo caliente. Es un plato adicional.

Pollo estofado

Ingredientes (4 servicios):

Cuatro muslos de pollo, 1 taza de caldo de pollo o agua, 2 cucharadas de vinagre, 2 cucharadas de harina, 2 yemas de huevos, 1 cebolla, ½ macito de perejil, sal y pimienta a gusto.

Preparación:

Limpie y lave los muslos de pollo. Limpie y pique la cebolla en ruedas finas. Lave y pique finamente el perejil. Ponga una cacerola a la candela y agregue el caldo, el vinagre, el pollo, la cebolla, el perejil, la pimienta, la sal y polvoree con la harina. Déjelo cocinar hasta que el pollo se ablande. Retírela del fuego. Aparte, bata las yemas de huevo y dilúyalas en un poco de caldo del pollo y agréguelo a la cacerola.

Como el caldo está caliente, el huevo se cocinará sin tener que ponerlo directamente al fuego.

Sirva en una fuente y acompáñela con papas fritas y ensalada de vegetales frescos.