The Boys: Un arma de doble filo

El camión blindado es la encarnación del mal, que a su paso incontrolable arrasa con pasajeros despistados y carros de policía. Al parecer nada podrá salvar a los dos niños paralizados por el miedo unos metros antes. Pero la música de tonos épicos que llena la pantalla y la silueta que cursa los aires, nos van dando indicios de que no todo está perdido. Ondea la bandera de las barras y las estrellas a la espalda del héroe que está siendo acribillado por las balas del ladrón. De nada sirven: otra vez triunfará el bien. Hasta que Homelander toma al criminal y lo lanza al infinito, sin mirar atrás ni preocuparse por donde se estrellará y a quien pueda herir cuando regrese en su caída. Ahí comienzan a sonar varias alarmas, y no solo la del carro aplastado por el cuerpo. Esta, definitivamente, no será la típica serie de superhéroes. Y si quedó alguna duda, al final de ese primer capítulo, el propio Homelander la derriba junto a un avión con niños a bordo, al ritmo de Iggy Pop y su melódico “The passenger”.

De la mano de Eric Kripke (Supernatural), Evan Goldberg (Sausage Party) y Seth Rogen (Long shot) llegó desde julio del 2019 la adaptación televisiva del cómic creado por Garth Ennis. “The Boys” se plantea como el reflejo de un futuro distópico, donde los superhéroes no son los típicos salvadores de la humanidad, sino seres egocéntricos e inescrupulosos amparados por la empresa farmacéutica Vought. Esta encubre sus faltas y a cambio recibe la potestad para manejarles a su antojo a través de contratos con multimillonarios dividendos, ya sea gracias a la mercadotecnia o al simple alquiler de la figura a otros estados para mantener la seguridad en las calles. Desgraciadamente, la natural inestabilidad de sus productos provoca más víctimas de las que salva. Y es aquí donde entra en escena un grupo antes respaldado por la CIA para vigilar y controlar los citados desmanes.

Aunque ya se ha tratado el tema de los antihéroes, al combinarlo con las consecuencias humanas de sus daños colaterales (expuestos solo levemente en “Hancock” y “Civil war”), se logra una perspectiva novedosa del género, una revisión necesaria ante tanta saturación de heroicidades de capas y antifaces. Hace años que se evidencia la parodia en comedias como las de Deadpool y Kick-Ass, pero el nivel de oscuridad que plantea “The Boys” nos da poco margen para la sonrisa. Ante todo, no es la crítica indefinida al tipo de películas, sino una clara bofetada al rostro de los gigantes Marvel y DC Cómics, y toda la parafernalia de nombres sacados de historietas con las que han lucrado por décadas. Por ejemplo, el equipo de superhéroes denominado Los Siete, ejerce de burlona imitación de la Liga de la Justicia: Homelander se convierte en remedo de Superman, Reina Maeve de Wonder Woman, Deep es Aquaman, Black Noir es Batman y A-Train el imparable Flash. Las otras figuras representadas en la serie o en la obra gráfica se acercan también a los demás representantes del multiverso, entre ellos, Los Vengadores.

La dirección de actores jugó un rol decisivo y acertado en el desarrollo de la trama. En el bando de los vigilantes reina el ya reconocido Karl Urban (The lord of the rings, Juez Dredd, Star Trek) como el líder Billy Butcher, Jack Quaid (The hunger games) interpreta a Hughie Campbell, Laz Alonso (Breakout kings) como Mother´s Milk, Tomer Kapon (When heroes fly) es Frenchie y Karen Fukuhara (Suicide squad), The Female, conocida luego como Kimiko. Mientras, el ya mencionado equipo de superhéroes lo interpretan Anthony Starr (Banshee), Dominique McElligott (House of cards), Chace Crawford (Gossip girl) y Erin Moriarty (Captain Fantastic) entre otros. Durante la primera temporada brilló en su caracterización de la despiadada Madelyn Stillwell la veterana Elisabeth Shue (Greyhounds). También debe mencionarse la galería de estelares actores que fungieron de secundarios como Simon Pegg (Shaun of the Dead), Giancarlo Esposito (Breakin Bad), Laila Robbins (The blacklist) y Haley Joe Osment (The sixth sense).

Todos contribuyen a enfatizar a qué bando pertenecen, aunque una de las genialidades del guion consiste en demostrarnos la inexistencia de absolutos. Los buenos pueden hacer cosas reprobables y los villanos a veces muestran los motivos ocultos que los llevaron a ser quienes son. A pesar de contarme casi siempre entre los entusiastas de la obra original más que de la versión para la pantalla, en “The Boys” se evidencia un meticuloso trabajo en la adaptación de los personajes, muchas veces superando sus equivalentes en el cómic. Definitivamente, prefiero al Billy Butcher de la serie, con el mismo cinismo y carácter despiadado, pero también más humano y simpático. Es difícil serle indiferente cuando tras el aparente caparazón de troglodita, asoma el admirador de las Spice Girls como vínculo perpetuo del recuerdo de su esposa. El Hughie Campbell de la versión televisiva debe aún demostrar que no le quedan grandes los zapatos de su personaje gráfico. En cuanto al antagonista, Homelander, se lleva las palmas como el equivalente de Norman Bates pero con superpoderes. También demuestra más matices que en el cómic, mostrándonos un creciente desequilibrio, perturbador en ocasiones. Si en la historieta deja caer una familia entera al vacío, aquí se deleita con el sonido de las cabezas crujiendo bajo sus pies.

Otros aciertos en la adaptación recaen en los cambios de algunos elementos. Translúcido sustituye a Jack de Júpiter, con poder más evidente. Mallory, Stillwel y Stormfront aparecen como personajes femeninos. La primera, para enfatizar el dolor de los daños colaterales y las dos últimas con el objetivo de crear una tensión sexual de carácter retorcido con Homelander. Se eliminó el consumo que del Compuesto V hace el equipo para poder equiparar la lucha contra los superhéroes. Comprensible si se tienen en cuenta las consecuencias desastrosas para estos últimos por la adicción a dicha sustancia. Además, en la serie quisieron resaltar la vulnerabilidad de los protagonistas como reflejo de la gente común e indefensa ante los poderosos, con solo el ingenio y la experiencia a su favor. Esta condición se ve reforzada en el precario vínculo que tienen con la CIA, cuando en la historieta eran un grupo de operaciones con presupuesto incluido.

Adaptar un cómic de Garth Ennis siempre se convierte en reto por sus elevadas dosis de sexo y violencia mezclados con el típico y corrosivo humor negro. Algunos detractores de la serie alegan las demasiadas concesiones hechas para lograr un producto apto para públicos más amplios. Seamos honestos, el receptor hacia el que va dirigido la historia gráfica siempre tendrá esa opinión. En el caso de “The Boys”, considero que el cómic a veces satura por sus baños de sangre y el porno como facilismo para mantener el interés. De ahí la maestría de Eric Kripke para respetar el carácter frenético de la obra original, pero sin excesos. Aun así, hay quienes critican la tendencia creciente de las escenas gore (la inolvidable muerte de Robin, la evisceración de la ballena, el estallido de cabezas tipo “Scanners”). Pienso que por el carácter de la serie no hay lugar para las sutilezas, aunque a veces el excesivo recorte me dejó con deseos de ver reflejadas en la pantalla historias como las de Frenchie y Mother’s Milk.

Ello aplica por igual a diversas ramas del cómic poco o no abordadas por cuestiones de espacio como los otros equipos existentes de superhéroes entre los que se cuentan Payback, Teenage Kix, Young Americans, G-Men, Super Duper o Sidekick Twelve. Me hubiera gustado también más fidelidad a la historieta en la lucha final contra Stormfront. Allí, el superhéroe como encarnación del fascismo alemán, es enfrentado por Butcher (Gran Bretaña), Mother’s Milk (Estados Unidos), Frenchie (Francia) y Love Sausage (Rusia) en una inolvidable referencia a la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, ciertos contenidos sí no pudieron rebasar la barrera de la censura por obvias razones: las operaciones aéreas secretas sobre Cuba, la relación agresivamente sexual de Butcher con la jefa de la CIA, el apoyo de Vought a la oposición rusa para provocar un golpe de Estado, la corrupción de la industria armamentista norteamericana en Vietnam o la bomba atómica en Hiroshima.

Por suerte, Kripke ha logrado un equilibrio entre denuncia y entretenimiento. De sus tiempos como guionista de Supernatural, se trajo la banda sonora diversa pero sin olvidar los clásicos de rock, al actor Jim Beaver para interpretar al senador Dakota Bob y a Jensen Ackles para meterse en la piel de Soldier Boy en la tercera temporada. Su contraparte en el aspecto de la crítica más visceral recae en Rogen y Goldberg. Ya ambos eran conocidos por dirigir “The interview” y por el proyecto de llevar a la pantalla otro clásico de Garth Ennis, “Preacher”. Con “The Boys” han cambiado su zona de confort, la comedia, pero sin perder la perspectiva de la sátira política.

¿Hacia dónde van los dardos esta vez? Vought es la imagen del mundo corporativo norteamericano. En sus esfuerzos por meter a uno de los suyos en la carrera presidencial o llevar la seguridad al sector privado, trasgreden todos los límites posibles, desde fabricar villanos para justificar la necesidad de sus productos hasta experimentos secretos en seres humanos como forma de garantizar el futuro de la compañía. La hipocresía en campañas para respaldar movimientos a favor del empoderamiento femenino o la comunidad LGBTI con el único objetivo de atraer un mayor público. El fenómeno de la popularidad a través de las redes sociales, donde lo construido mediante artificios llega a sepultar casi siempre la verdad. Hasta la industria de Hollywood recibe lo suyo cuando se expone el escándalo del abuso sexual sufrido por Starlight (en alusión a los casos Harvey Weinstein y Roger Ailes) o la clase magistral de cómo debe hacerse la típica película de seres sobrehumanos. Y en el centro de la diana figuran los superhéroes, reducidos a simples mercancías, pues no son ni confiables para entrar al ejército.

“The Boys” pone en entredicho la verdadera utilidad de los justicieros de capas en este mundo. Fracasan ante tareas complicadas y dejan más daños que beneficios. Solo saben ejercer como marionetas de su empresa para mercantilizar eternamente una vida falsa, promover la paranoia xenofóbica que conviene a la industria armamentista o dejarse comprar por el mejor postor cual jugadores de fútbol. Viven más pendientes de sus grados de popularidad o de mantener la imagen por la que reciben millones. De ahí que, al decir de Butcher, el verdadero punto débil sea su reputación. Viene a mi mente una frase de otro personaje eliminado en la adaptación, La Leyenda, cuando le confiesa a Hughie: Nadie quiere que sus super sean inadecuados o defectuosos, por lo que lo que se vende casi siempre es un sueño. Se compran los pulóveres y se ven los shows televisivos, que es donde está el dinero de verdad. Lo último que desean es tratar de ir más allá”.

No es de extrañar que la primera editorial que publicó la historieta, Windstorm, al ser una subdivisión de DC Cómics, canceló el contrato con Ennis por no agradarle el tono antihéroe de su obra, que Dynamite Entertainment se encargó de seguir patrocinando. Por supuesto que, a la hora de llevar el proyecto a la pantalla, ni Disney ni HBO estaban interesados. Fue Amazon la que finalmente aceptó la propuesta, lo que no deja de catalogarse como ironía de dimensiones titánicas pues califica como una de las compañías más poderosas de la actualidad y blanco también, por tanto, de las críticas de la serie. Realmente, ha sido la jugada maestra para atizar a la competencia y no dejarnos olvidar que, a pesar de todos los ingeniosos aditivos, sigue siendo “The Boys” un producto para el esparcimiento.

Por supuesto, dejarla como simple espectáculo de efectos sería pecar también. El ejercicio de la crítica suele convertirse en arma de doble filo, como aquellos que le reprocharon a esta propuesta la poca originalidad en mostrar a nuevos superhéroes con nuevos poderes: nunca entendieron el verdadero propósito de la serie. Los pretendidos justicieros solo son la excusa para el ejercicio de romper lanzas contra la maquinaria corporativa, contra la fórmula vana y reiterativa del superhombre como salvador del mundo. Es cierto que “The Boys” encubre más de lo que denuncia y que se sirve de los mismos medios que ataca. Pero se erige al menos como un intento válido para ver más allá del traje de cuero y la capa ondulante de las barras y las estrellas.

Curiosidades sobre The Boys

En la historieta, el personaje de Hughie estuvo inspirado en el actor Simon Pegg por su papel en la serie Spaced. Como le fue imposible desempeñar el rol en la adaptación televisiva por su edad, se le otorgó entonces el de su padre.

Si Los Siete es una parodia de la Liga de la Justicia, Payback es de los Vengadores. Stormfront actuaría como el equivalente a Thor, Crimson Countess a Scarlet Witch, Soldier Boy a Capitán América, Tek-Knight a Iron Man, Mind Droid sería Vision y Swatto, Ant Man.

Para la serie, Vought es solo una compañía farmacéutica y en las historietas empezó en el negocio militar. Existió realmente una compañía norteamericana llamada Vought pero dedicada en concreto a la fabricación de aeronaves.

En la historia alternativa que propone “The Boys”, los superhéroes fueron enviados el 11 de septiembre para atajar los aviones con destino a las Torres Gemelas, pero como no pudieron evitar la catástrofe, lo único que cambiaron fue el lugar de la desgracia: el avión impactó el Puente de Brooklyn y provocó miles de muertos y heridos.

Ficha Técnica

Título: The Boys

Año: 2019

País: Estados Unidos

Duración: 60 min.

Dirección: Evan Goldberg (Creador), Seth Rogen (Creador), Eric Kripke (Creador).

Guion: Eric Kripke, Anne Cofell Saunders, Ellie Monahan, Evan Goldberg, Phil Hay, Matt Manfredi, Garth Ennis, Seth Rogen, Craig Rosenberg, Rebecca Sonnenshine, Geoff Aull, George Mastras (Cómic: Garth Ennis, Darick Robertson)

Género: Serie de TV. Fantástico. Acción. Drama. Comedia. Superhéroes. Comedia negra.

Reparto: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Elisabeth Shue, Laz Alonso, Tomer Kapon, Chace Crawford, Jessie T. Usher, Dominique McElligott, Simon Pegg, Jennifer Esposito, Colby Minifie, Jess Salgueiro, Brittany Allen, Bruce Novakowski, Sarah Camacho, Jaiden Cannatelli, Brittany Drisdelle, Karen Fukuhara, Haley Joel Osment, Aya Cash, Alanna LeVierge, Nathan Mitchell, Jim Pagiamtzis, Lovina Yavari, Jhonattan Ardila, Christian Bako, Abraham D. Juste, Stephannie Hawkins, Andrea Houssin, Akiel Julien, Aniko Kaszas, Anna Khaja, Callum Shoniker, Giancarlo Esposito.

Productora: Amazon Studios, Original Film, Point Grey Pictures, Sony Pictures Television. Productor: Evan Goldberg, Seth Rogen. Distribuida por Amazon Studios.

