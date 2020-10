Aniversario 70 de la Televisión Cubana: Cristina Escobar, Wilmer Rodríguez y Yosley Carrero

El 24 de Octubre la televisión cumple 70 años. Aquí están tres de sus protagonistas

Cristina Escobar

(Extraño los comentarios sobre Estados Unidos de Cristina Escobar. Ella tiene el don de saber hablar a la cámara y colarse en nuestros hogares porque con el uso de ironía o gestos, hace más cercano lo que dice. Pero la popular periodista del Sistema Informativo, oronda muestra en Facebook la razón de por que no está en nuestras pantallas: su bebé es la mayor preocupación, ya volverá a ponerse delante de las cámaras, que compartirá con teleSur)

-Unos meses atrás le pregunté ¿Dónde estás y por qué?

-En Londres haciendo una maestría en Periodismo Multimedial en la Universidad de Westminster, gracias a la beca Chevening que me fue otorgada el año pasado. La Chevening es un programa que cada año trae a este país alrededor de 1500 jóvenes de todo el mundo bajo la promesa de regresar a su país de origen y aplicar lo aprendido en el sector en el que se especializan. Le ha sido otorgada a varios reconocidos profesionales cubanos y ofrece la posibilidad de hacer una maestría en Reino Unido durante un año, una oportunidad para estudiar en este país, de gran prestigio en la educación superior, pero también como una creciente forma de intercambio entre Reino Unido y Cuba.

Para mí, personalmente, ha sido también una oportunidad en el aprendizaje sobre nuevas rutina productivas, y la evolución de los medios que están en constante cambio en el mundo entero. Cómo adaptar al periodismo a este contexto de hiperconectividad, fake news, y recursos diezmados porque Google y Facebook se quedan con el dinero de los anuncios es todavía una incógnita, y se está inventando sobre la marcha. Con el creciente acceso a Internet en Cuba, tenemos que producir más contenidos para Internet, porque cada día más las personas consumen más información y entretenimiento en Internet, o en redes informales de distribución de contenidos, los medios públicos no pueden darle la espalda a esa realidad, y por eso es necesario aprender y prepararse para esa realidad que ya está sobre nosotros.

-¿Te es útil esa preparación que has recibido?

-Reino Unido es uno de los países con más camino recorrido en el desarrollo de la educación superior, muchas de las mejores universidades del mundo están aquí. Y claro que viviendo en Londres se aprende en el aula y en la calle, más con el intenso conflicto político que está viviendo debido al Brexit. Obliga además a leer, escribir y comprender mucho conocimiento nuevo en inglés, con el desafío añadido de que hacer Periodismo en inglés si no es tu lengua materna es difícil.

No obstante, estudiar Periodismo aquí, en esta modalidad posgradual, y con compañeros de aula de todos los lugares del mundo, me ha confirmado sobre la excelente preparación que recibimos los que estudiamos Periodismo en Cuba. Estudié cuando la Facultad de Comunicación todavía estaba en G y 23, era pequeña y no cabíamos todos, los recursos eran escasos, nada que ver con la Facultad que hay ahora en Bohemia que tiene ¡hasta un estudio de televisión! Sin embargo, el nivel de los profesores, la estimulación constante a que pensáramos por nosotros mismos, el intenso programa que incluía varios semestres de Filosofía, Historia, Gramática y mucho más nos ofrece una gran ventaja a los graduados de Periodismo en la Universidad de la Habana. El Periodismo se enseña en Cuba como un ejercicio de emancipación, como un llamado a luchar porque el país sea mejor, incluso si eso implica que seremos inevitablemente críticos con los medios que tenemos. Aquí el Periodismo no se enseña para cambiar nada, sino para hacerte útil a la industria, hacer lo que hace la industria, y ofrecerte el entrenamiento tecnológico para que salgas más preparado para conseguir trabajo.

-¿Qué es lo que más deseas hacer en Cuba cuando estés en su tierra?

-¡Tanto que decirte! Extraño mucho a mi familia, mis padres, mi hermana y sus trillizos que son como hijos míos también. Mi esposo está conmigo unos meses acompañándome, lo cual hace la estancia mucho más llevadera.

Extraño hacer Periodismo en Cuba, cada nueva experiencia que veo, cada experimento exitoso en cuestión de medios y producción periodística sueño con aplicarlo en Cuba.

Extraño ir a la playa y el sol de Cuba que se aprecia más después de vivir meses viendo un cielo nublado. ¡Y extraño la comida de mi mamá y de mi suegra!

-¿Tienes algún proyecto de programa? ¿Me adelantas …?

-No tengo ningún proyecto, y tengo muchas ideas a la vez. Estoy abierta también a propuestas. Por lo pronto regreso al Sistema Informativo de la TVC, de dónde nunca me he ido, y donde sé que siempre seré bienvenida. Y me encantaría retomar el programa por temporadas Solo la verdad, con los muy queridos Lilian Alfaro y Rafael Haya, que por ahora ha hecho muy bien el colega y amigo Sergio Gómez. Sé también que Dominio Cuba, el medio para Internet que fundamos hace ya un año con la inagotable inspiración de Rosa Miriam Elizarde, crece y se posiciona desde las oficinas de la UPEC.

Como te dije antes, aunque todavía los precios de Internet sean caros, privativos para algunos, y la calidad de la conexión sea pobre e inestable, la voluntad del gobierno cubano es de aumentar las capacidades, y aunque sea lentamente, la conectividad crecerá, y creo que los medios públicos no estamos preparados para eso, con algunas excepciones. No se trata de poner en Internet el reporte de TV como mismo se puso al aire, ni la entrevista radial exactamente igual a la que se transmitió en el Noticiero, o copiar el texto que fue al impreso. Como mismo no se escribe igual para la televisión que para un periódico, también Internet tiene sus propias exigencias. Necesitamos redacciones integradas, donde todos pensemos en cómo traducir ese trabajo periodístico para Internet. ¡Y competitividad!, eso es muy importante, en Internet o te pones al día, o te roban el show rápidamente, y la consecuencia de eso es que se posicionen medios de prensa que se nutren de tergiversar la realidad de Cuba. Necesitamos colonizar el mensaje de Cuba en Internet y que se parezca a nosotros. Y ser competitivos para nuestras audiencias. Eso no es fácil, hay que cambiar mentalidades, y rutinas productivas, pero se puede hacer porque hay muchas personas preparadas

Wilmer Rodríguez Fernández

(Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana (2009), Wilmer Rodríguez Fernández, nació en Matanzas en 1984, hijo de un hogar guajiro, pensó en ser abogado, pero terminó en el periodismo. Tiene varios libros publicados y es un amante de la historia. Ha realizado multp0les reportajes o revistas dedicados a la historia)

-¿Dónde naciste? ¿Qué hacen tus padres?

-En el poblado matancero de Alacranes, pertenecientes al municipio de Unión de Reyes en una familia vinculada, desde hace más de un siglo a la agricultura, forjada en el trabajo fuerte del campo, en la familiaridad y fraternidad, con una fuerte raíz en la cultura campesina. Mi padre combatiente internacionalista en la guerra de Angola, 1985. Vinculado siempre a la producción de alimentos para el sustento familiar y en estos momentos se dedica exclusivamente a la crianza de ganado mayor para la producción de carne y leche.

Mi madre siempre se ha dedicado a las labores de la casa, la crianza de sus dos hijos y a la familia toda. Excelente tejedora. Todo cuanto hay en mi casa, ya sea en lo espiritual o material, ha salido de la tierra y el sudor.

-¿Qué le debes a la Universidad?

-Que me haya enseñado a pensar, analizar y polemizar. En la Universidad, aquel guajirito del sur de Matanzas se acercó por vez primera a historias completamente desconocidas o mal conocidas. Y cuando digo Universidad no me refiero a las enseñanzas de los profesores en las aulas, sino a todo lo aprendido en esa etapa más allá de la Facultad de Comunicación. En esos años estudiantiles, además de tener responsabilidades en la FEU, comienzo a escuchar en conferencias en el Teatro Sanguily de personalidades como Alfredo Guevara, Eusebio Leal, Abel Prieto, Julio Fernández Bulté. Inicio amistad o conozco a prestigiosos periodistas como Guillermo Cabrera Álvarez, Katiuska Blanco, Eduardo Dimas, Arleen Rodríguez, Rosa Miriam Elizalde, Randy Alonso y Luis Báez, también con el intelectual y combatiente clandestino y guerrillero Juan Nuiry Sánchez, y todo ello va aproximando a aquel guajirito del sur de Matanzas a un pensamiento, una manera de actuar y de ver la vida, que le permite ir perfilando al ser humano y periodista que se formaba. Tal es mi amor por la Universidad que siempre que puedo subo la escalinata, camino por el rectorado, la plaza, la biblioteca o voy al Aula Magna. En la Universidad también está mi raíz.

-¿Te llegó o le llegaste a la televisión?

-La televisión no estaba entre mis proyectos de trabajo una vez graduado. Más bien me inclinaba por la prensa escrita, porque desde mis prácticas laborales me acogieron en el periódico Juventud Rebelde, un diario al que le debo mucho, con talentosos profesionales y excelentes seres humanos. Incluso mi tesis de licenciatura nada tiene que ver con la Televisión, pues es un libro de entrevistas a destacadas personalidades vinculadas al movimiento estudiantil cubano.

Durante mis estudios universitarios estuve también muy vinculado a la entonces Oficina de Información del Consejo de Estado donde radicaba la Mesa Redonda, Cubadebate y Telesur, y fue ahí que me aproximé por vez primera al mundo, y al mundo de la Televisión. Un lugar al que también mucho le debo. En 2009, año en que me gradué el Vicepresidente del ICRT era Froilán Arencibia, quien mucho ayudó para que me ubicaran en el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, y así empecé allí, en las madrugadas de redactor de noticias nacionales en la Revista Buenos Días.

-¿Tienes algún paradigma televisivo?

-Uno siempre tiene paradigmas, no son muchos, pero los tiene. En televisión me gustaba la manera de contar las historias de Gladys Rubio y Julio Acanda, o como dos jóvenes como Talía González y Maray Suárez se aproximaban a los temas más polémicos de Cuba o Antonio Gómez, El Loquillo, un ser humano del que aprendo todos los días. Pero más allá de la televisión tenía mi paradigma de periodista y era Guillermo Cabrera Álvarez. Por el Guille aprendí que mi periodismo debía estar entre lo histórico y lo polémico, entre las historias y los sufrimientos cotidianos. Él lo hizo mucho, y yo intento hacer cada día. Por eso es que lo mismo me pueden ver narrando las historias no contadas de José Maceo, Juan Gualberto Gómez y Manuel García, que opinando de complejas situaciones de indisciplinas que se han dado en determinadas escuelas cubanas, que de los problemas del transporte o la burocracia que a veces nos ahoga.

-¿Cuándo fue la primera vez que saliste en cámara? ¿Con qué?

-Salí por vez primera en cámara en julio de 2010, con una serie de reportajes sobre el asalto al Moncada, llamado Testigos del 26 en la que entrevisté a muchos protagonistas de las acciones del 26 de Julio de 1953.

-¿Por qué te gusta abordar la historia?

-La historia nos ayuda a comprender el presente y darnos algunas señales del futuro. No me acerco a la historia para narrar hechos cronológicos ni ver a las figuras en pedestales ni esculpidos en bronce o mármol como suele pasar con frecuencia en nuestro país, ya sea en su enseñanza en las escuelas como la forma en que se comunica en nuestros medios. Cada vez que veo a un colega recitando de memoria lo que un guionista le escribió sobre un hecho o una personalidad me indigno, porque eso no llega el televidente, además hablan de historias que no saben ni les interesa: ese es el teque que nadie soporta ya. Y ello trae consigo que rechacen la historia. O esa manera de hacer cambia, o estamos condenados a que nos apaguen. No podemos aburrir con nuestra historia.

-¿Cómo lograste hablar sin parar y bien durante el paso de Fidel a otra dimensión? ¿Qué significó para ti esa oportunidad?

-Acompañar las cenizas del Comandante en Jefe desde La Habana hasta Santiago de Cuba, más que una oportunidad es un triste privilegio. Es un hecho, al que yo como periodista no hubiese querido reportar nunca, pero lamentablemente sucedió, y me correspondió como a muchos colegas de toda Cuba hacerlo. En ese viaje de más de mil kilómetros expresé lo que sentí, intenté llevar a través de mi voz las emociones que recibía al ver miles de personas entristecidas a la orilla de la Carretera Central despidiendo a su líder. Cuanto hice, al igual que todos los que íbamos en el cortejo, salió de los sentimientos.

Yosley Carrero



( En su Palco indiscreto de el Canal Habana , Yosley Carrero se adentra en asuntos de cultura en su sentido más amplio, mientras en En buen cubano, de Cubavision Internacional, en compañía de Pepe Alejandro o Yisel Martinez comenta, debate, con invitados especializados en diversos asuntos. Ambos programas debían transmitirse en canales de alcance nacional)

¿Cuándo Yosley quiso ser periodista?

-El Periodismo llegó a mi vida probablemente mucho antes de que tuviera conciencia de que sería la profesión de mi vida. Crecí en Castaño, una pequeña comunidad rural a pocos kilómetros del kilómetro 248 de la Autopista Nacional en el municipio Ranchuelo, en la provincia de Villa Clara. Además de los juegos tradicionales de cualquier niño de campo la televisión siempre ocupó una parte considerable del tiempo libre. No puedo decir que siempre quise ser periodista. Mi vocación profesional inicialmente fue por las CienciasExactas y luego por el derecho o la propia sicología. De hecho, en el IPVCE Ernesto Che Guevara en Villa Clara fui tradicionalmente concursante de Física , representando al centro en certámenes y encuentros nacionales .Creo que fue una sorpresa para muchos la elección por el periodismo .Lo que tenía claro era que me importaban las historias de gente con diferentes perfiles y el periodismo me otorgaba esa oportunidad .

¿Tienes familia en el gremio? ¿Algún conocido que influyera?

-Mis padres son de origen campesino, personas curtidas en las labores del campo cuya única referencia del periodismo les llegaba como consumidores de los productos de los medios de comunicación aunque con una notable preocupación siempre por acercarme al mundo de la lectura .La seducción por el periodismo comenzó en una etapa difícil para la prensa nacional a causa de las restricciones del periodo especial .Sin embargo, que antes de irse a trabajar al campo mis padres dejaban el radio encendido con el Haciendo Radio en la etapa conducida por Arleen Rodríguez y Álvaro de Álvarez .También están frescos en mi mente un programa de opinión conducido en horario nocturno por Julio García Luis y Renato Recio , así como las mañanas de domingo con Rebelde en Rebelde, un espacio donde los reporteros del Juventud Rebelde se iban a la radio a comentar las noticias y artículos del entonces semanario. A eso pudiera agregársele los noticieros del Mediodía, el Noticiero Dominical o la salida del aire de la Revista Buenos Días, heredera de la Revista de la Mañana dirigida por Freddy Moros. Son las buenas prácticas periodísticas realmente la mayor motivación que puede encontrar un joven en su formación.

¿Por qué la televisión?

-Tenía claro que sería la televisión o la prensa escrita, aunque también me apasionaba la radio pero desde formatos que están tal vez menos vinculados con el reporterismo diario. He encontrado siempre en la televisión la posibilidad mayor para ofrecer un retrato más amplio de las noticias o relatos que cuento, aunque como estrategias discursivas me interesa hacer uso de herramientas ofrecidas por la literatura o el propio discurso de la publicidad en el sentido del poder de síntesis para expresar determinadas ideas.

El periodismo televisivo contemporáneo está mediado por la narrativa de otros formatos televisivos y de lenguajes que provienen de otras instancias, incluido el entorno digital, por supuesto. Me interesa no solo las entregas de reportes para una emisión diaria sino la producción de otras piezas de carácter investigativo, testimonial o documental que no necesariamente requieren del reportero frente a la cámara desde la estética de las notas pregrabadas o las transmisiones en vivo.

Te iniciaste en la difusión cultural ¿Por qué te inclinaste en los asuntos sociales?

-Me gradué en el año 2004 de la Facultad de Comunicación Universidad de La Habana. Ciertamente pasé inicialmente cuatro meses en la Redacción Internacional y a solicitud de Rosalía Arnáez pasé a apoyar la Redacción Cultural donde encontré un espacio de desarrollo profesional notable para mí. Luego pasé a la Redacción de Temas Nacionales, y aunque en un principio no fue una movida agradable para mi tengo que admitir que me permitió ampliar el espectro temático de los productos comunicativos que producía. Desde la cobertura de temas nacionales pude acercarme a la cobertura de huracanes en la isla, asumir la corresponsalía de la TV cubana desde Venezuela o contar historias de gente común de este país que no siempre aparecen en los medios. Creo que el periodismo que hago está muy lejos todavía del periodismo que potencialmente puedo hacer a partir de que la realidad cubana, más allá de las mediaciones de todo tipo, puede ser noticiable. El periodismo televisivo, como el periodismo nacional, debe ir más a los hechos y argumentos que a las emociones, más a la confrontación de fuentes que al discurso de los reporteros suplantando las voces de los funcionarios o servidores públicos. Creo que el periodismo de interpretación ofrece un arsenal de potencialidades que son poco utilizadas en el contexto nacional.

-¿Cómo vas a dar a En buen cubano? ¿Has sufrido por alguna roncha que se levante en ese espacio?

-En Buen Cubano llega como un llamado de la directora de televisión María del Carmen Vasallo, una persona con una notable experiencia y conocimiento del medio, quien ya antes me había convocado para otros proyectos. En Buen Cubano es un programa de opinión y debate donde se abordan temas que van desde el empleo juvenil hasta la migración, desde el consumo audiovisual hasta los problemas de género o los prejuicios raciales. Es un espacio que disfruto mucho y que tengo el privilegio de compartir en estudio con José Alejandro Rodríguez, una voz central en el ejercicio del periodismo de opinión en Cuba. Es una obra notablemente perfectible. hay muchas cosas que se pudieran aún hacer. Me ha permitido dialogar con número extenso de investigadores, líderes de opinión, activistas sociales y profesores universitarios. Cada emisión me revela cuánto hemos ganado en materia de cultura del debate, pero sobre todo cuando camino falta por recorrer.

-¿Desde cuándo sale Palco indiscreto?

-Palco Indiscreto tiene la edad del Canal Habana. Es un espacio de comentario en vivo sobre temas socioculturales. No está pensado como una plataforma de crítica artística ni una sección de facilitación social o relacionado con la figura del ombudsman. Se ha ido moldeando como una plataforma para analizar en poco más de cinco minutos, sin apoyo de teleprompter, temas que van desde la producción de símbolos nacionales o el consumo musical entre los jóvenes hasta el modo en que se construyen los patrones de belleza. El Palco Indiscreto sale dos veces a la semana por la Revista Hola Habana, que se ha convertido ya en una suerte de amigos que se divierten o la pasan bien haciendo televisión.

(Tomado del Portal de la TVC Cubana)