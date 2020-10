Estampa de un pueblo vacío (+ Fotos)

A media tarde, el fantasma de la soledad se adueña de Zaza del Medio, ni los perros deambulan por sus calles. Algo así como un desierto humano donde la vida se refugia desde hace días puertas adentro; quién sabrá cuántos tormentos y preocupaciones rondan a esos pobladores que encontraron el justo equilibrio entre la tierra y la modernidad, e hicieron de la otrora comarca de vegueros uno de los poblados peculiares de todo Sancti Spíritus.

Ni el más avezado de los zaceños sabía la dimensión exacta de vivir el aislamiento; de sentir en carne propia el desasosiego que provoca asomarse a la puerta y ver esas barreras que ponen límites a la movilidad; de acudir a otro campesino para que le ordeñe la vaca, o le dé una vuelta a la finca y hasta se fije en el semillero de tabaco porque casi empieza la siembra…; es que salvo los servicios vitales, casi todo el pueblo respira el impacto de la pandemia.

Para muchos, ni el espanto por la célebre caída del puente sobre el río Zaza a raíz de aquella soberbia crecida se compara con la estampa de pueblo vacío provocada por un virus microscópico, pero con una capacidad de transmisión que no reconoce limites, profesiones, ni edades. Y lo que empezó con un paciente positivo, contagiado en Sancti Spíritus, se propagó con la misma fuerza de los voladores en tiempos de parranda, al punto de convertir a Zaza del Medio en uno de los focos del rebrote de la enfermedad con 13 casos confirmados al nuevo coronavirus hasta el pasado martes.

Mientras más se empina la calle Miguel Coyula, sube de tono el peligro y justo por esta arteria que parece usar la montaña como espaldar brotó la COVID-19 y su contagio. Habrá que ir pensando en modificar ciertas costumbres o hábitos de vida, pero en Zaza del Medio sucede lo de todas partes y nadie, hasta ahora, ha dejado de compartir sillones y tertulias en los portales, o hasta la taza de café por la cerca del traspatio.

Un escenario de pura familiaridad que nos hace vulnerables al SARS-CoV-2, más si le ponemos como aliño los excesos de confianza y la debilidad en el rigor de las medidas; una lección que grabó para siempre Mirlaine Rodríguez Díaz, “porque mi familia fue sospechosa como a los cuatro días de confirmarse la enfermedad en el barrio. Sí imaginé el peligro, hasta sentí mucho temor, figúrate, son los vecinos de nosotros; entonces mi esposo empezó con síntomas, a él lo llevaron para el Hospital de Rehabilitación en Sancti Spíritus y a mí, para un centro de aislamiento en Taguasco.

“Viví días de mucha tensión, a la espera de la respuesta de los dos PCR, únicamente el trato maravilloso que nos ofrecieron nos daba fuerzas para soportar esa angustia; con sinceridad digo que no tengo palabras para agradecer tanta atención. Cuando vi llegar a la enfermera con los resultados del segundo PCR, no sé, me dio por correr para dentro del cubículo; no sabía si quería oír la respuesta; luego escuché: ‘se van, se van’, ¡qué alegría!”.