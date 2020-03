El astronómico costo total del tratamiento a la COVID-19 para una paciente estadounidense: $ 34,927.43

Cuando Danni Askini empezó a sentir dolor en el pecho, dificultad para respirar y una migraña, todos a la vez, en un sábado a finales de febrero, llamó al oncólogo que había estado tratando su linfoma. Su médico pensó que podría estar reaccionando mal a un nuevo medicamento, por lo que envió a Askini a una sala de emergencias del área de Boston. Allí, los médicos le dijeron que probablemente era neumonía y la enviaron a su casa.

Durante los siguientes días, Askini vio que su temperatura subía y bajaba peligrosamente, y desarrolló una tos que gorgoteaba debido a todo el líquido en sus pulmones. Después de dos viajes más a la sala de emergencias esa semana, Askini se sometió a una prueba final el séptimo día de su enfermedad, y una vez que los médicos ayudaron a controlar sus síntomas de gripe y neumonía, nuevamente la enviaron a casa para recuperarse. Esperó otros tres días para que un laboratorio procesara su prueba, y finalmente tuvo un diagnóstico: COVID-19.

Unos días más tarde, Askini recibió las facturas de su prueba y tratamiento: $ 34,927.43. "Estaba bastante sorprendida", dice ella. "Personalmente no conozco a nadie que tenga ese monto de dinero".

Al igual que otros 27 millones de estadounidenses, Askini no tenía seguro cuando ingresó por primera vez al hospital. Ella y su esposo habían planeado mudarse a Washington, DC este mes para poder tomar un nuevo trabajo, pero aún no había comenzado. Ahora que esos planes están en espera, Askini solicitó Medicaid y espera que el programa cubra retroactivamente sus facturas. Si no, ella estará en apuros.

Ella estará en buena compañía. Los expertos en salud pública predicen que es probable que decenas de miles y posiblemente millones de personas en los Estados Unidos deban ser hospitalizados por COVID-19 en el futuro previsible. Y el Congreso aún tiene que abordar el problema. El 18 de marzo, aprobó la Families First Coronavirus Response Act , que cubre los costos de las pruebas en el futuro, pero no hace nada para abordar el costo del tratamiento.

Si bien la mayoría de las personas infectadas con COVID-19 no necesitarán ser hospitalizadas y pueden recuperarse en su hogar, según la Organización Mundial de la Salud , quienes necesitan ir a la UCI probablemente pueden esperar grandes facturas, independientemente de qué seguro tengan. A medida que el gobierno de EE. UU. trabaja en otro paquete de estímulo, es probable que el futuro apoyo ayude a aliviar algunos problemas económicos causados ​​por la pandemia de coronavirus, pero persisten las brechas.

Aquí está todo lo que necesita saber sobre lo que podría costarle recibir tratamiento para COVID-19.

¿Cuánto cuesta ser hospitalizado por COVID-19?

Debido a nuestro sistema de atención médica fragmentado , depende del tipo de seguro que tenga, cuáles son los beneficios de su plan y cuánto de su deducible ya ha pagado.

Un nuevo análisis de la Kaiser Family Foundation estima que el costo promedio del tratamiento con COVID-19 para alguien con seguro del empleador, y sin complicaciones, sería de aproximadamente $ 9,763. Alguien cuyo tratamiento tiene complicaciones puede ver facturas por el doble de eso: $ 20,292. (Los investigadores obtuvieron esos números al examinar los costos promedio de ingresos hospitalarios para las personas con neumonía).

¿Cuánto de eso tengo que pagar?

Es probable que la mayoría de los planes de seguro de salud privados cubran la mayoría de los servicios necesarios para tratar las complicaciones del coronavirus, pero eso no incluye su deducible, el costo que paga de su bolsillo antes de que entre en vigencia su seguro. Más del 80% de las personas con seguro médico los seguros tienen deducibles, y el año pasado, el deducible anual promedio para una sola persona en esa categoría fue de $ 1,655 . Para planes individuales, los costos son a menudo más altos. El deducible promedio para un plan de bronce individual en 2019 fue de $ 5,861, según Health Pocket .

Tanto en los casos complicados como los sin complicaciones, los pacientes con seguro basado en el empleador pueden esperar costos de bolsillo de más de $ 1,300, encontraron los investigadores de Kaiser. Los costos fueron similares independientemente de las complicaciones porque muchas personas hospitalizadas alcanzan su deducible y desembolso máximo.

Muchos planes de seguro de salud también requieren copagos o coseguros. Esos costos a menudo son del 15-20% para un médico dentro de la red, lo que significa que pagaría esa parte del costo, y pueden ser mucho más para los médicos fuera de la red.

Es probable que Medicare y Medicaid también cubran los servicios necesarios para el tratamiento del coronavirus, pero los detalles sobre los deducibles (para Medicare) y los posibles copagos dependerán nuevamente de su plan y del estado en el que se encuentre para Medicaid.

¿Qué pasa si no tengo seguro?

No es lindo. Algunos hospitales ofrecen programas de atención de caridad y algunos estados están tomando medidas para ayudar a los residentes a pagar los costos de COVID-19 más allá de las pruebas. Varios estados, incluidos Maryland, Massachusetts, Nevada, Nueva York, Rhode Island y Washington, han creado "períodos especiales de inscripción" para permitir que más personas se inscriban en el seguro a mediados de año.

Otros estados están exigiendo la cobertura de futuras vacunas o cambiando las reglas sobre el reabastecimiento de medicamentos recetados para ayudar a las personas a abastecerse de medicamentos esenciales. Hasta ahora, Maine, Maryland, Massachusetts, Nevada, Nuevo México, Nueva York y Oregon han exigido a las aseguradoras que renuncien a los costos de una vacuna COVID-19 una vez que esté lista, y los estados que han aflojado las reglas para ayudar a las personas a surtir recetas incluyen Alaska, Colorado, Delaware, Florida, Maine, Maryland, New Hampshire, Carolina del Norte y Washington.

El Commonwealth Fund, un grupo de expertos en atención médica, tiene un rastreador de coronavirus que mantiene una lista de los movimientos que cada estado ha realizado hasta ahora.

No hay forma de que pueda pagar de mi bolsillo por la atención. ¿Que puedo hacer?

El sistema de atención médica de EE. UU. No tiene una buena respuesta para usted, y es un problema. Pero hay algunas cosas a tener en cuenta que podrían ayudar a minimizar los costos.

Si cree que puede tener el virus, el primer paso es llamar a su médico o al departamento de emergencias antes de presentarse, según los CDC . Esto les permitirá preparar la oficina y darle instrucciones con anticipación, pero también podría ahorrarle dinero. Recibir tratamiento en un hospital generalmente comenzará más caro que una visita al consultorio de un médico. Otro costo proviene de la "tarifa de las instalaciones", que muchos hospitales cobran cada vez que un paciente entra por sus puertas. Por ejemplo, en el primer viaje de Danni Askini al hospital en Boston el 29 de febrero, le cobraron $ 1,804 por su visita a la sala de emergencias y otros $ 3,841.07 por "servicios hospitalarios".

Otros costos a tener en cuenta son las pruebas de laboratorio, que pueden estar "fuera de la red" incluso si el médico que lo atiende está en su red de seguros. Siempre es mejor pedir información por escrito para que pueda apelar las facturas si es necesario, dice Caitlin Donovan de la National Patient Advocate Foundation. Y atractivo vale la pena. A menudo, los proveedores y las aseguradoras han revertido o reducido las facturas cuando los pacientes salen a bolsa o están cubiertos por los medios de comunicación .

Estos problemas no están saliendo de la nada. Incluso cuando no estamos resistiendo una pandemia mundial, los estadounidenses enfrentan costos de atención médica excepcionalmente altos , en comparación con el resto del mundo, y millones de nosotros ya posponemos la atención médica debido a las preocupaciones sobre cuánto costará. Pero con COVID-19 en todo el país, un viejo problema se vuelve cada vez más urgente: muchos estadounidenses aún podrían enfrentar facturas de tratamiento masivas o tratar de evitarlas evitando las pruebas y el tratamiento, lo que empeora aún más el brote.

"Si estás enfermo, necesitas menos barreras", dice Donovan. "Pero tampoco ayuda a la sociedad que la gente siga arrastrándose para ir a su trabajo y enfermar a otras personas".

(Tomado de Time / Traducción Cubadebate)